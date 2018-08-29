ATO'dan coğrafi işaretli ürünler atağı

ATO'nun ekonomik ömrünü tamamlayan binasının yerine yeni hizmet binası yapma projesini ertelediklerini ve bu kaynağı üyelere nefes kredisi olarak kullandırma kararı aldıklarını aktaran Baran, dünyanın en maliyetli coğrafyasında yer alan Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Baran, "Birlik, beraberlik ve kenetlenmeye en çok bugün ihtiyacımız var. Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşu olarak devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Pakdemirli'ye ATO üyelerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya sundu. Dosyada, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen tahıl ve hayvansal ürünlerin sabit kurdan fiyatlandırılması, yem fiyatlarındaki artış, evcil hayvan satışına ilişkin standartlar ile bitkisel ürün satışının denetlenmesi gibi konular yer aldı.

