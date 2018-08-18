FİNANS

ATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

ATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı seçimlerinde delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak, kongrede seçilerek partide görev alan tüm kadrolara da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK terör örgütü, FETÖ yapılanması ve ekonomik darbe girişimiyle Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlere karşı sergilediği dik duruşuyla mazlum milletlere örnek olduğuna dikkati çeken Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"16 yıldır tüm engelleme çabalarına rağmen milletin desteğini alarak tek başına iktidar olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce olduğu gibi bundan sonra da milletiyle el ele ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağına inancımız tam. Bugünlerde ekonomik cephede yaşanan taarruzlara rağmen önümüzdeki dönem ülkemiz için adeta atılım dönemi olacak ve bu süreçte biz de üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız."

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Bursa'da özel hastaneden spora destekBursa'da özel hastaneden spora destek
Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdüDövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gürsel Baran

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da özel hastaneden spora destek

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

Profesörün 'doları TL'ye dönüştürün' çağrısına, Ürdün ve Irak'tan destek

Profesörün 'doları TL'ye dönüştürün' çağrısına, Ürdün ve Irak'tan destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.