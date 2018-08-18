ATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı seçimlerinde delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak, kongrede seçilerek partide görev alan tüm kadrolara da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK terör örgütü, FETÖ yapılanması ve ekonomik darbe girişimiyle Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlere karşı sergilediği dik duruşuyla mazlum milletlere örnek olduğuna dikkati çeken Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"16 yıldır tüm engelleme çabalarına rağmen milletin desteğini alarak tek başına iktidar olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce olduğu gibi bundan sonra da milletiyle el ele ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağına inancımız tam. Bugünlerde ekonomik cephede yaşanan taarruzlara rağmen önümüzdeki dönem ülkemiz için adeta atılım dönemi olacak ve bu süreçte biz de üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız."

