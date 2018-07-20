ATO'dan e-ihracat girişimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-ihracatın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından e-ticaret alanındaki çalışmalara hız verildi.

Bu çerçevede, ATO'nun daveti üzerine, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için başlatılan "e-İhracat Seferberliği" konusunda oda üyelerini bilgilendirdi.

Yalçındağ, KOBİ'lerin küresel pazarlarda yerini alması için ilgili bakanlıkların desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Alibaba.com, Halkbank ve Vakıfbank iş birliğiyle yürütülen e-ihracat çalışmalarını anlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da konuşmasında, cari açığın ihracatla kapatılabileceğini vurgulayarak, "İhracatla ilgili birtakım eksikliklerimiz var. 150 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Müteşebbis bir millet olduğumuzu ama bunun ihracat ayağının eksik olduğunu düşünüyorum. Bu kadar müteşebbis bir ülkede ihracatçı sayısının daha fazla olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.