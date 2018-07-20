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ATO'dan e-ihracat girişimi

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

ATO'dan e-ihracat girişimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-ihracatın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından e-ticaret alanındaki çalışmalara hız verildi.

Bu çerçevede, ATO'nun daveti üzerine, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için başlatılan "e-İhracat Seferberliği" konusunda oda üyelerini bilgilendirdi.

Yalçındağ, KOBİ'lerin küresel pazarlarda yerini alması için ilgili bakanlıkların desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Alibaba.com, Halkbank ve Vakıfbank iş birliğiyle yürütülen e-ihracat çalışmalarını anlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da konuşmasında, cari açığın ihracatla kapatılabileceğini vurgulayarak, "İhracatla ilgili birtakım eksikliklerimiz var. 150 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Müteşebbis bir millet olduğumuzu ama bunun ihracat ayağının eksik olduğunu düşünüyorum. Bu kadar müteşebbis bir ülkede ihracatçı sayısının daha fazla olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin marka yaratması gerektiğinin altını çizen Baran, ATO olarak marka konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üç yıldır Ankara Marka Festivali düzenlediklerini hatırlattı.

Baran, ATO'nun ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Bütün üyelerimize ihracatı sevdireceğiz. Bunu başardığımız gün ekonomimizin de kurtuluşu olacak. E-ihracat, devlet politikası haline getirilmeli." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Alibaba.com Türkiye Temsilcisi ve E-Glober Genel Müdürü Orkan Aytulun da "e-İhracat Seferberliği" hakkında sunum yaptı.

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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran e-ticaret Orkan Aytulun Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ

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