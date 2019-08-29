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ATO'dan İhracat Ana Planı değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bugün açıklanan İhracat Ana Planını değerlendirdi.

Planın dünyadaki değişimi kucaklayan zeminde hazırlanmış olduğuna dikkati çeken Baran, teknolojik gelişmelerin küresel ticaret savaşlarının temel nedenlerinden olduğunu hatırlattı.

Baran, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz, ekonomik yapıyı dönüştürmeye ve katma değerli üretim gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor, bunlara ilişkin paketler hazırlandı ve destekleme mekanizmaları çalıştırılıyor. Tüm bu çalışmaların ortaya çıkaracağı üretim mallarının, dünya pazarına sunulması da çok önemli bir konu. İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır."

Sürdürülebilir ihracat, pazar ve ürün çeşitlendirilmesinin önemine değinen Baran, ekonomik yapının, üretimin, ticaret anlayışının değişmesi ve dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Baran, ihracat planıyla ilerleyen yıllarda ihracatçı sayısının artacağının ve yeni ihracatçıların ortaya çıkacağının altını çizdi.

İhracat için makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya sanayi ve gıda endüstrisinin hedef sektör olarak belirlenmesinin yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Baran, "Genç nüfusumuz, dinamik ekonomimiz ile ihracatta ülkemizin önü açık. Yerli markalarımızın dünyanın dört bir yanında kullanılacağından şüphemiz yok. İhracat planı küresel ticaretten aldığımız payı artırır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ATO Gürsel Baran İhracat Ana Planı

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