Ankara Ticaret Odası (ATO) kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek "İşitme Testi Noktası" kurdu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü" dolayısıyla kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla ATO 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (DİEF) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri program çerçevesinde, ATO hizmet binası içine "İşitme Testi Noktası" açıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, her iki kulağın duyma seviyesini ölçen kioskların yer aldığı "İşitme Testi Noktası"nı ziyaret ederek, görevlilerin yardımıyla işitme testi yaptı.

İşitme kayıplarında erken teşhisin önemine işaret eden Baran, "İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümü bireylerin toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada 360 milyon, Türkiye'de de 2,5 milyon işitme engelli bireyin bulunduğunu belirten Baran, "İşitme cihazı kullanım oranlarında Türkiye çok gerilerde. ABD’de işitme sorunu yaşayan bireylerin yüzde 20'sinin cihaz kullanırken, Türkiye'de 750 kişiden 1'i cihaz kullanıyor. İşitme cihazı endüstrisi kaliteli, güvenli ve şık tasarımlar üreterek işitme sağlığına çok büyük katkılar sunuyor. Bu cihazlar kulak içinde görünmeyen estetik yapılarıyla dışarıdan fark edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme Testi Noktası, ATO üyelerinin işitme testi yapabilmeleri amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek.

