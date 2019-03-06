FİNANS

ATO'dan "İşitme Testi Noktası"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

ATO, kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek "İşitme Testi Noktası" açtı

Ankara Ticaret Odası (ATO) kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek "İşitme Testi Noktası" kurdu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü" dolayısıyla kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla ATO 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (DİEF) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri program çerçevesinde, ATO hizmet binası içine "İşitme Testi Noktası" açıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, her iki kulağın duyma seviyesini ölçen kioskların yer aldığı "İşitme Testi Noktası"nı ziyaret ederek, görevlilerin yardımıyla işitme testi yaptı.

İşitme kayıplarında erken teşhisin önemine işaret eden Baran, "İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümü bireylerin toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada 360 milyon, Türkiye'de de 2,5 milyon işitme engelli bireyin bulunduğunu belirten Baran, "İşitme cihazı kullanım oranlarında Türkiye çok gerilerde. ABD’de işitme sorunu yaşayan bireylerin yüzde 20'sinin cihaz kullanırken, Türkiye'de 750 kişiden 1'i cihaz kullanıyor. İşitme cihazı endüstrisi kaliteli, güvenli ve şık tasarımlar üreterek işitme sağlığına çok büyük katkılar sunuyor. Bu cihazlar kulak içinde görünmeyen estetik yapılarıyla dışarıdan fark edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme Testi Noktası, ATO üyelerinin işitme testi yapabilmeleri amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacakYıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak
Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO İşitme Testi Noktası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak

Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu

Ülker'in 2018 cirosu 5.96 milyar lira, net kârı 701 milyon lira

Ülker'in 2018 cirosu 5.96 milyar lira, net kârı 701 milyon lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.