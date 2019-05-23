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ATO'dan İVME Finansman Paketi değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan İVME Finansman Paketi ile ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda çok önemli adımlar içerdiğini belirterek, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi.

Paketin ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda çok önemli adımlar içerdiğini kaydeden Baran, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı, katma değeri yüksek üretimden geçiyor. Bu sebeple katma değeri yüksek üretimi artıracak sektörlerin desteklenmesi ekonomimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. İthalat bağımlılığını asgariye indirerek cari işlemler dengesini pozitife çevirecek paketin, Yeni Ekonomi Programı hedeflerini pekiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında hak ettiği yere ulaşması için üretim ekonomisine geçmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, bunun için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla halka arz edilecek finansmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Paketin etkilerinin yıl sonu gelmeden piyasalarda hissedilmesini beklediklerine değinen Baran, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü yükseltecek, işletmelerin ileri teknoloji üretebilir hale getirecek ve tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkeleri arasına yerleştirecek çalışmaları desteklediklerini ve bu noktada ATO olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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Ankara Ticaret Odası ATO Gürsel Baran İVME Finansman Paketi

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