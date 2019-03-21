FİNANS

ATO'dan KDV ve ÖTV indiriminde süre uzatımına destek

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "KDV ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılması çok yerinde bir karar" - "İndirimlerin işsizliğin azaltılmasına, ekonominin canlanmasına katkısı devam edecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinde sürenin uzatılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "İndirimlerin işsizliğin azaltılmasına, ekonominin canlanmasına katkısı devam edecek." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, KDV ve ÖTV indirimlerinde süre uzatımı kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinin kamuoyunda olumlu karşılık bulduğunu belirten Baran, süre uzatımının iç talebe ve istihdama pozitif yönde katkı sağlayacağını bildirdi.

Baran, indirimlerin süresinin uzatılmasının yerinde bir karar olduğunu vurgulayarak, "İndirimlerin işsizliğin azaltılmasına, ekonominin canlanmasına katkısı devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin büyümesinde lokomotif işlevi gören inşaat sektöründeki yavaşlamanın tüm sektörlere yansıdığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Tapu harçlarında ve konutta KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi, sancılı günler yaşayan inşaat ve gayrimenkul sektörünün ivme kazanmasını sağlayacak. Tüm sektörlerde KDV ve ÖTV indiriminin devamı, ekonominin canlanmasına katkı yapacak yerinde bir karar. Bu konuda zaten üyelerimizin de talepleri vardı. İndirimlerin, enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkısının olacağına inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran KDV ve ÖTV süre uzatımı

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