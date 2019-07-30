ATO'dan konkordatoda Avrupa modeli önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, konkordato konusunda düzenleme yapılmasına karşın birtakım eksiklikler olduğunu ve bu konuda Avrupa modelini önerdiklerini belirterek, "Avrupa'daki uygulamada mal varlığının karşılığı olarak devlet, konkordato talebinde bulunanın borçlarını ödüyor. Alacaklılar mağdur olmadığı gibi piyasa işleyişi de normal şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamada, Başkan Baran'ın konkordato konusundaki değerlendirmelerinin bazı internet sitelerinde eksik ve yanlış anlaşılmaya müsait bir şekilde yer aldığı bildirildi.

Konkordatonun sadece ilan eden firmayı değil, bu firmanın borçlu olduğu firmaları da etkilediğine dikkati çeken Baran, "Bu durumda olan üyelerimiz var ve genel algı konkordato ilan eden şirketin yöneticilerinin, bu ilanın ardından rahatladığı ancak alacaklı şirketlerin sıkıntı çektiği yönünde." değerlendirmesini yaptı.

Konkordato sürecinin 3 aydan 2 yıla kadar devam ettiğine ve alacaklarını tahsil edemeyen şirketlerin iflasın eşiğine geldiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti: