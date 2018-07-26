FİNANS

ATO'dan Özbekistan'la ticaret buluşması

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

ATO'dan Özbekistan'la ticaret buluşması

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Özbek iş adamları, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleriyle iş birliği fırsatlarını görüştü.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO ve Özbekistan Büyükelçiliği iş birliğiyle "Özbekistan Cumhuriyeti Sirderya Vilayetinde Yatırım, Ticaret ve Turizm Olanakları Forumu" düzenlendi.

ATO'da gerçekleştirilen toplantıda, tarım, soğutma tesisleri, gıda, tekstil, konfeksiyon, deri, beyaz eşya, kağıt ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Özbek iş adamları, oda üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada, Özbekistan ile ticaretin geliştirilmesinde somut adımların atıldığı toplantıda, iki ülke iş adamları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz başkanlık etti. Aktay, yaptığı konuşmada, Özbekistan ile 2017 yılı başından itibaren tekrar ivme kazanan ikili ilişkilerin gün geçtikçe daha da geliştiğini bildirdi. Aktay, iki ülkenin siyasi ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduklarını belirterek, "Hedefimiz, halihazırda 1,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini, iki ülkenin iş alanındaki mevcut potansiyelini harekete geçirerek çok daha yukarılara taşımaktır." dedi.

Aktay, ATO'nun, yeni pazarlar bulma konusunda üyelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu aktarırken, dış pazarlara açılmanın Türkiye gibi ekonomik büyümeyi hedefleyen ülkeler için en önemli çıkış kapısı olduğunu ifade etti.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise sağlık turizmi alanında Özbekistan ile iş birliği yapılabileceğini bildirdi.

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Ankara Ticaret Odası Özbekistan

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