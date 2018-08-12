FİNANS

ATO'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın eğitime kazandırılması sadece aileler için değil tüm toplum için çok önemli"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitime kazandırılmasının sadece aileler için değil tüm toplum için çok önemli olduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Özel Büyük Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Baran, özel eğitim gerektiren çocukların mümkün olan en erken dönemde ihtiyaçlarına uygun yöntem ve araç gereçlerle desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki en temel ihtiyacın bireysel potansiyeli geliştirmek ve öğrenme yoluyla yeteneklerin arttırılması olduğunu ifade etti.

Özel eğitim alanındaki hizmetlerin yaygınlaştırılmasının temel bir eğitim politikası olduğunu kaydeden Baran, "Engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın eğitime kazandırılması sadece aileler için değil tüm toplum için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyizCHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz
MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtıMediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATO Gürsel Baran özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Dolara inat çay 50 kuruş

Dolara inat çay 50 kuruş

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

CHP'li Öztrak: Ekonomideki sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.