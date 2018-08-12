ATO'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitime kazandırılmasının sadece aileler için değil tüm toplum için çok önemli olduğunu bildirdi.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Özel Büyük Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Baran, özel eğitim gerektiren çocukların mümkün olan en erken dönemde ihtiyaçlarına uygun yöntem ve araç gereçlerle desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki en temel ihtiyacın bireysel potansiyeli geliştirmek ve öğrenme yoluyla yeteneklerin arttırılması olduğunu ifade etti.
Özel eğitim alanındaki hizmetlerin yaygınlaştırılmasının temel bir eğitim politikası olduğunu kaydeden Baran, "Engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın eğitime kazandırılması sadece aileler için değil tüm toplum için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
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