ATO'dan, Roma'ya direkt uçuş değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Roma'ya direkt uçuş başlatılmasının Ankara'nın ticaretine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo Baran'ı makamında ziyaret etti.
Baran, Esenboğa'dan direkt uçuş sayısının artmasına yönelik yaptıkları ısrarlı çalışmalar sonucu THY'nin Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş başlatma kararı aldığını belirterek, "Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar. Roma'ya direkt uçuş başlatılması Ankara'nın ticaretine olumlu katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
İki ülke arasındaki ticaretten Ankara'nın aldığı payın da yetersiz olduğuna işaret eden Baran, Ankara'nın savunma sanayi, sağlık turizmi ve otomotiv yedek parça üretimiyle öne çıktığına vurgu yaptı.
Baran, iki ülkenin iş adamlarını bir araya getirmeyi arzu ettiklerine dikkati çekerek, Mattiolo ile OSTİM'i ziyaret etmek istediğini aktardı.
Mattiolo da iki ülke arasında "sıkı ilişkiler" bulunduğunu belirterek, "Büyükelçiliğimizin ticaret ofisi her zaman emrinizdedir. İş birliğimizi ileri götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
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