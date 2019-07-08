ATO'dan Rusya'da Ankara'ya yatırım çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara, yatırım yapmak için her şeyin hazır olduğu bir bölge. İş adamları bu konudaki birikimlerini Ankara'ya çevirmeli. Ankara, Rus ortakları ile beraber yatırım yapan herkese faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, Rusya'da düzenlenen 9. Moskova Kentsel Forumu'na katıldı.

Dünya başkentlerinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yapılan toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile katıldı.

Yılmaz, Sobyanin'i, ATO'nun 19-21 Eylül'de gerçekleştireceği 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne davet etti.

Yeni alım heyetleri kurulmasını ve bu yolla ilişkilerin geliştirilmesini öneren Yılmaz, Sobyanin'e Ankara'daki sağlık turizmi potansiyelini de anlatarak kentteki uzman doktor sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, sağlık maliyetlerinin de diğer illere oranla daha düşük olduğunu aktardı. Yılmaz, sağlık turizmi konusunda iş birliği yapmak istediklerini vurguladı.