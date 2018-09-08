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ATO'dan Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Koca'ya ziyarette bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, yeni görevinden dolayı Bakan Koca'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Baran ve beraberindeki sağlık sektöründe hizmet veren ATO meclis üyeleri, ziyaret sırasında Koca'ya sağlık sektöründe karşılaştıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Baran da konuya ilişkin dosyayı Koca'ya sundu.

Dosyada, işitme merkezi sayısındaki artış, emeklilik için yıpranma payının sektörlere göre güncellenmesi, optik sektöründe kayıt dışı satışların olumsuz etkileri ve eğitim çağındaki çocuklar için göz tembelliği teşhisinin önemi, tıbbi atık bertaraf ücretleri, hastanelere çiçek kabul edilmemesi konularına ilişkin tespitler ve çözüm önerilerinin yer aldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ATO Fahrettin Koca Gürsel Baran Sağlık Bakanı

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