FİNANS

ATO'dan "SDDK" teşekkürü

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Üyelerimiz, sigorta sektörünün güçlü ve sağlıklı yapılanması için Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurulmasını istedi. Hükümetimiz seslerini duydu, reform paketine koydu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulacağı açıklanan Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SDDK) ile ilgili, "Üyelerimiz, sigorta sektörünün güçlü ve sağlıklı yapılanması için SDDK kurulmasını istedi. Hükümetimiz seslerini duydu, reform paketine koydu." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, programda yer alan SDDK ve yerli ve milli bir reasürans şirketi kurulması adımlarının ATO üyelerinin talebi olduğunu belirtti.

Reel sektörün görüş ve önerilerini dikkate alarak sigortacılık alanında reform kararlılığı sergilediği için Bakan Albayrak'a teşekkür eden Baran, "SDDK ve yerli ve milli reasürans şirketinin kurulması Türk sigortacılık sektörünü layık olduğu yere taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türk sigortacılık sektörünün bölgesine liderlik yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerek Türki devletler gerekse Orta Doğu için sigortacılık ve risk yönetiminde 'küresel düşünen yerel uygulayan lider ülke' olmak durumundadır. Gereğini yerine getirebilmek için konusunda uzman doğru ve yeterli istihdam ve iş gücüyle ülkemiz kendi standartlarını yaratmak zorundadır. Sigortacılık alanında teminat üretip satan ülke pozisyonuna ulaşmalıdır. Küresel değişim ve gelişim her alanda ülkemizi etkilemeye başlamıştır. Doğru zamanda ve yerde gereklilikleri sağlayamamak sorunların kaynağı olarak dikkat çekici biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda yerli ve milli reasürans şirketi oluşumu bir gerekliliktir."

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