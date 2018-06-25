ATO'dan seçim değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, seçimle yeni Türkiye'nin onaylandığını belirterek, "Seçim bitti, şimdi yerli ve milli ekonomi zamanı başladı." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

TBMM'de görev yapacak tüm siyasi partilere ve milletvekillerine başarılar dileyen Baran, "Milletimiz, özgür iradesiyle kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı, her türlü küresel ekonomik oyuna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu gösterdi. Kaos planları yapanlara en güzel cevabı millet verdi ve sandıktan demokrasi zaferi çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye için yeni bir dönemin başladığına işaret eden Baran, milletin, güçlü bir yönetim için iradesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana koyduğunu vurguladı.

Baran, şunları kaydetti:

"Bu seçimde yeni Türkiye onaylandı. Seçim bitti, şimdi yerli ve milli ekonomi zamanı başladı. Önümüzde 5 yıllık bir dönem var. Hızlı karar alınmasını ve uygulamasını sağlayacak yeni sistemin ihtiyaç duyduğu uyum yasalarının bir an önce çıkarılması ve Türkiye'nin hızını kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi gerekiyor. Artık seçim geride kaldı. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararını başımızın üstüne alıp hep beraber ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Gün artık 81 milyon için el ele, gönül gönüle verip aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme günüdür. Ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için ATO da üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecektir."

