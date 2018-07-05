FİNANS

ATO'dan sel mağduru iş yerlerine ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

ATO'dan sel mağduru iş yerlerine ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarından zarar gören Sıhhiye'deki ATO üyesi iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Sıhhiye Sağlık Mahallesi'nde medikal ürün satışı alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 ATO üyesi firmayı ziyaret etti.

Yoğun yağışlar sonrasında oluşan su baskınlarında iş yerleri ve depoları hasar gören ATO üyelerinden bilgi alan Baran, firmalardan uğradıkları zararı raporlamalarını istedi.

Baran, bölgede ticaret yapan ATO üyelerinin yaralarının geçici olarak sarılmasının yeterli olmadığını belirterek, altyapı başta olmak üzere sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesine konuyu aktaracaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Sel mağdurları

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