ATO'dan "Türk El Sanatları Şöleni"ne ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Geleneksel el sanatlarımızı sadece ülkemizde değil uluslararası mecrada da yaşatmak için çaba harcamalıyız. Azerbaycan ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken, kültürel boyutu da eklememiz ortak kültürümüzün yaşatılması açısından faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ile birlikte Odanın Altındağ Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni"ni ziyaret etti.

Baran ve Paşayeva, Ankara Kalesi Arslanhane Camisi'nin yanında açılan sergide, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 zanaatkarın el emeğiyle ürettiği ürünleri ve yapım aşamalarını inceledi. Baran ve Paşayeva, sergide ustalarla sohbet ederek, el sanatları hakkında bilgi aldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan Milletvekili Paşayeva'nın geleneksel Türk el sanatları sergisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ve Azerbaycan, dili bir, dini bir, kültürü bir, geçmişi bir iki kardeş ülke. Bir millet, iki devletiz. Kültürümüz de el sanatlarımız da ortak." değerlendirmesinde bulundu.