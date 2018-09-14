ATO'dan Ürün Takip Sistemi Sektör Çalıştayı

Ankara Ticaret Odası (ATO), ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerine yönelik "Ürün Takip Sistemi Sektör Çalıştayı" düzenledi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren ATO üyeleri katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Ürün Takip Sistemi'nin tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, kullanıldığı son noktaya kadar takip edilmesini sağlayan bir e-devlet uygulaması olduğunu belirterek, uygulamayla, sağlıklı veriye dayalı denetim yapılacağını aktardı.

Bunun sadece sağlık sektörünü değil aynı zamanda halk sağlığını doğrudan etkilediğini bildiren Yılmaz, "İthal ürünü almak kolaycılıktır. Bu, aynı zamanda milli güvenliğin konusudur. Ağır rekabet şartlarında olsak dahi, yerli ve milli olanın tercih edilmesi anlayışı artık her alanda bir devlet politikasına dönüşmüştür. Bu bağlamda, Ürün Takip Sistemi ile önemli bir misyon üstlenilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, tıbbi cihaz mevzuatına yönelik de bilgi verildi.

