FİNANS

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

 ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaklaşık 2 milyar lira tutarında yeni bir ‘Nefes Kredisi’ fonu oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz.

ATO'dan üyelerine 2 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ girişimi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaklaşık 2 milyar lira tutarında yeni bir ‘Nefes Kredisi’ fonu oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2,5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli ‘Nefes Kredisi’ örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir ‘Nefes Kredisi’ başlatılması için girişimde bulunacağız” dedi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Baran, bankaların genel müdürleri olmak üzere finans otoriteleri ve iş çevreleri bu dalgalanmanın ekonomik verilere dayanmadığını, siyasi olduğunu ve spekülatif hareketlerin yaşandığını dile getirdi. Baran, ATO’nun mevcut hizmet binasının yerine yapmak üzere hazırlanan ATO Hizmet Binası Projesi’ni ertelediklerini belirterek, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2,5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli ‘Nefes Kredisi’ örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir ‘Nefes Kredisi’ başlatılması için girişimde bulunacağız. Kullandığımız her ithal ürün o yabancı ülkenin istihdamına, üretimine, vergisine katkı sağlıyor. Bu katkının kendi ülkemizde kalmasına bugüne kadar gösterdiğimizin üzerinde itina göstereceğiz” dedi. Baran, yeni oluşturulacak kredi tutarının yaklaşık 2 milyar lira civarında olacağını belirtti.
‘YERLİ ÜRÜNÜ, İTHAL ÜRÜNE TERCİH EDECEĞİZ’
ATO olarak mal ve hizmet tedarikinde bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti daha da arttırarak satın almalarda yerli malına öncelik tanıyacaklarını ifade eden Baran, şunları söyledi:
“Satın alacağımız ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü, ithal ürüne tercih edeceğiz. Biz biliyoruz ki; kullandığımız her ithal ürün, o yabancı ülkenin istihdamına, üretimine, vergisine katkı sağlıyor. Bu katkının kendi ülkemizde kalmasına bugüne kadar gösterdiğimizin üzerinde itina göstereceğiz.”
‘MESELE ACİLDİR’
Sözleşmeler gereği, mal ve hizmet tedariklerinde döviz ile yapan üyelerinin olduğunu belirten Baran, üyelerin dolar merkezli kuşatma nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Baran, dövize dayalı ihalelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Üyelerimizin ödemelerinin tarafların anlaşacağı makul bir döviz kuru üzerinden yapılması için girişimlerde bulunacağız. Mesele acildir. Hiç kimsenin üretmeme, iş yapmama, bekleme lüksü yoktur. Çarkların eskisinden daha hızlı dönmesi için, reel sektöre elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Bu desteği bütün kesimlerden de bekliyoruz” dedi.
‘DAHA ÇOK İSTİHDAM SAĞLAMAK BUGÜN HEPİMİZ İÇİN VATAN BORCU’
Merkez Bankası’nın bankaların önünü açmak için ortaya koyduğu iradenin, bankaların da reel sektörün önünü açmak için ortaya koyması gerektiğine dikkat çeken Baran, sözlerini şöyle tamamladı:
“Zaman tereddüt etme veya tedirgin olma zamanı değil. Zaman, ortaya irade koyarak, girişimde bulunma zamanı. Ülkem varsa ben varım mantığından hareketle bu süreçte üretici, yerli ve yabancı firmaları da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz seferberliği çağrısına ATO olarak tek vücut halinde cevap veriyoruz. ‘Biz de varız’ diyoruz. Tüm üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bu sakat iradeyi ortaya koyanların mallarına karşı gerekli tavrı koyabileceğine inanıyor ve üyelerimizi yerli ve milli üretimi desteklemeye ve tüm alımlarında bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ticaret erbabı olan bizler, Cumhuriyetle yaşıt Türkiye’nin ikinci büyük odası olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Daha çok çalışmak, daha çok kazanmak ve kazandırmak, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam sağlamak bugün hepimiz için vatan borcu.”

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