FİNANS

ATO'dan üyelerine "bilişim destekleri" bilgilendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye, yazılım pazarını büyütmek, sektörün ihracatını ve istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanında uluslararası standartlarda üretim yapan ve sektörde söz sahibi olan bir ülke haline gelmeyi hedefliyor" - "İşletmelerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmalarına yönelik fırsatlar oluşturuyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, yazılım pazarını büyütmek, sektörün ihracatını ve istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanında uluslararası standartlarda üretim yapan ve sektörde söz sahibi bir ülke haline gelmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odada "Bilişim Sektöründe Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi ile Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonunun düzenlediği toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Ankara Kalkınma Ajansı gibi kurum ve kuruluşların bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik destekleri tanıtıldı.

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası rekabette bilişim teknolojilerinin etkisine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda ilerlemek için bilişim sektöründe şirketlere çeşitli destekler verdiğini belirtti.

Her zaman üyelerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Baran, ATO olarak işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, teknoloji, istihdam, uluslararası pazarlama ve markalaşma, yatırım, kapasite artırma ve kurumsallaşma destek programlarından istifade etmelerini istediklerini bildirdi.

Baran, "İşletmelerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmalarına, girişimcilik kültürlerini geliştirerek yenilik ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesine katkıda bulunuyor, rekabet gücü düzeylerini yükseltmelerine yönelik fırsatlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

ATO olarak üyelerin devlet desteklerinden azami ölçüde yararlanmasını amaçladıklarını vurgulayan Baran, bu sebeple "Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi"ni kurduklarını ve bu sayede kamudaki reel sektöre yönelik desteklerin, üyeleri tarafından tek noktadan öğrenilmesini hedeflediklerini kaydetti.

- "Köprü vazifesi görüyoruz"

ATO Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Hakan Tarhan da firmaların kurumları tek tek dolaşmadan doğru bilgi ve doğru desteğe süratle ulaşmalarını sağladıklarını belirterek, ATO üyelerinin bu teşviklerden faydalanabilmesi için kurumlarla aralarında köprü vazifesi görmeyi ve problemleri elden geldiğince çözmeyi amaçladıklarını bildirdi.

ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Ömer Faruk Kayaaslan ise "Komiteler olarak ATO'nun ticaret kapasitesini geliştirmek için çalışıyoruz. Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi olarak meslek grubundaki 3 bine yakın firmanın potansiyeliyle birlikte ticaretlerini de geliştirme çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Ankara Kalkınma Ajansı yetkilileri, katılımcıların sorularını cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO bilişim sektörü Gürsel Baran KOSGEB TÜBİTAK

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