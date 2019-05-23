Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, yazılım pazarını büyütmek, sektörün ihracatını ve istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanında uluslararası standartlarda üretim yapan ve sektörde söz sahibi bir ülke haline gelmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odada "Bilişim Sektöründe Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi ile Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonunun düzenlediği toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Ankara Kalkınma Ajansı gibi kurum ve kuruluşların bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik destekleri tanıtıldı.

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası rekabette bilişim teknolojilerinin etkisine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda ilerlemek için bilişim sektöründe şirketlere çeşitli destekler verdiğini belirtti.

Her zaman üyelerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Baran, ATO olarak işletmelerin Ar-Ge, inovasyon, teknoloji, istihdam, uluslararası pazarlama ve markalaşma, yatırım, kapasite artırma ve kurumsallaşma destek programlarından istifade etmelerini istediklerini bildirdi.