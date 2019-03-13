FİNANS

ATO'dan üyelerine "istihdam seferberliği" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında sağlanacak destek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir fırsattır" - "Bütün üyelerimizi bu fırsattan yararlanarak, seferberliğe katılmaya davet ediyorum"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında sağlanacak desteklerin önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu nedenle üyelerini istihdam seferberliğine katılmaya davet etti.

Baran, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) uhdesinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" programını tüm üyelerine tanıttıklarını ifade etti.

"Burası Türkiye Burada İş Var" kampanyasına yoğun ilgi olduğunu kaydeden Baran, ATO olarak tüm imkanlarını istihdam seferberliği için harekete geçirdiklerini vurguladı.

Baran, devletin istihdam desteklerini anlatmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerine işaret ederek, "Ankara için hedefimiz, üye sayımızın üzerinde istihdam sağlamak. Şu ana kadar 5-6 bin civarında talep geldi, 4 bin kişiye istihdam sağlandı. Talep her geçen gün katlanarak artıyor. Reel kesimdeki herkesin istihdam desteklerinden nasıl faydalanacağını öğrenmeleri için çalışıyoruz. Üyelerimiz ile destek sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında köprü kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kayıtlı 157 bin üyeye bilgilendirme mesajı

ATO Hizmet Binası'nı kampanya görselleriyle donattıklarını, açık hava reklamları, led ekran, yazılı ve görsel basın, gazete ilanı, web sitesi ve sosyal medyayı etkili bir biçimde kullandıklarını aktaran Baran, kayıtlı 157 bin oda üyesinin de kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini duyurdu.

Genç nüfusun istihdama kazandırılmasının önemine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Genç nüfusumuz istihdam seferberliğiyle ekonomimizin gücü olacak. İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında, nisan ayı sonuna kadar ilave her istihdam için, devlet tarafından ücret, vergi ve SGK primi gibi konularda sağlanacak destek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir fırsattır. Bütün üyelerimizi bu fırsattan yararlanarak, seferberliğe katılmaya davet ediyorum."

Baran, ATO Hizmet Binası'nda kurulan ve İŞKUR ve KOSGEB uzmanlarının da görev yaptığı "Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi"nin, oda üyelerinin teşvik ve destekler hakkında detaylı bilgi almasını sağladığını da bildirdi.

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ATO Gürsel Baran İstihdam Seferberliği 2019

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