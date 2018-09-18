ATO'dan üyelerine kredi desteği

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyeleri için 520 milyon liralık kaynak oluşturarak üçüncü kez destek kredisi verme kararı aldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, firmaların faaliyet belgeleriyle bankalara başvurarak, 200 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu, üyelerine destek olmak amacıyla üçüncü kez Nefes Kredisi sağlanması için ATO Meclisine öneri sundu. ATO Meclisi de üyelerinin finansman ihtiyacını karşılamak için 520 milyon liralık kaynak oluşturulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Türkiye'nin ekonomik bir kuşatmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ekonomik taarruzun hemen ertesinde, hiç tereddüt etmeksizin Nefes Kredisi konusunda bir irade koyduk ve öncülük ettik. Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte üyelerimiz sıkıntı yaşarken ATO'nun parasının bir kenarda beklemesinin anlamı yok. Bu para zaten tüccarımızın parası. Üyelerimiz nefes alsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'nun bankalara aktaracağı kaynağın 7 katı büyüklüğündeki tutarın üyelere kredi olarak verileceğini aktaran Baran, şöyle devam etti: