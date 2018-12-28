FİNANS

ATO'dan üyelerine sigorta jesti

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek, ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ediyoruz" - "1 Ocak 2018'den önce kurulan, faal ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz ferdi kaza sigortasından yararlanabilecek" - Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir: - "ATO, başlattığı bu projeyle hayatın kötü sürprizlerine karşı üyelerini güvence altına almış oldu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ediyoruz." dedi.

ATO ve Generali Sigorta firmasının iş birliğiyle oda üyelerine yönelik ücretsiz ferdi kaza sigortası yapılmasına ilişkin tanıtım toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, oda üyelerine ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ettiklerini söyledi.

Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden itibaren oda hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve üyelere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Baran, "Ekonominin neferleri olan üyelerimizin hiçbir kaygı duymadan faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'de en geniş kitleye hitap eden çalışmayı yapıp bir ilki gerçekleştirerek ücretsiz ferdi kaza sigortası hediye ediyoruz. Üyelik yükümlülüklerini yerine getiren bütün üyelerimizin yararlanacağı bu sigortayla ticarette ve hayatın her alanında üyemizin yanında olduğumuzu göstermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Baran, bu anlaşmayla Türkiye'de bir ilke imza attıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sigorta poliçesi, standart poliçe risklerinin yarı sıra deprem, yangın, sel, terör, suda boğulma, bisiklet ve motosiklet kazası gibi ek teminatları da içeriyor. 100 bin liralık teminat içeren ferdi kaza sigortası yurt içinde ve dışında da geçerli olacak. 1 Ocak 2018'den önce kurulan, faal ve üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz ferdi kaza sigortasından yararlanabilecek."

- "Üyelerimizle kenetlenmemizi sağlayacak"

Söz konusu destekle üyelik yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren üyelerin ödüllendirildiğini vurgulayan Baran, "31 Ocak 2019'a kadar yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizi de bu destek kapsamına alacağız. Sigorta poliçelerinin geçerli olması için üyelerimizin ATO internet sitesine girerek, bilgilerini güncellemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Baran, yaptıkları ihale sonucu sigortaların 150 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteren Generali Sigorta tarafından gerçekleştirdiğini bildirdi.

Üyelere her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"ATO, yüzyıllar öncesinden gelen tüccarların birbirini destekleme geleneğini yaşatacak. Ferdi kaza sigortası, bireysel bir sigorta ancak bizim üyelerimizle kenetlenmemizi sağlayacak bir işlev görecek."

- "Türkiye, büyümek istediğimiz ülkelerden biri"

Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir de ATO'nun başlattığı projeyle üyelerinin geleceklerinin garanti altına alınacağını söyledi.

Projenin büyüklüğü ve ticaret odaları bazında ilk olması açısından önem taşıdığına işaret eden Demir, "Proje, kapsamı ve ulaşacağı üye sayısı itibarıyla ticaret odaları bazında yapılan en büyük proje." dedi.

Generali Sigortanın 60'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Demir, firma olarak 2017 sonu itibarıyla 68 milyar avroluk prim üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Demir, Türkiye pazarının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Orta ve Doğu Avrupa'da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye, stratejik olarak en çok büyümek istediğimiz ülkelerden biri." diye konuştu.

ATO'nun geliştirdiği projeyle sigorta sektörünün büyümesine katkıda bulunacağını vurgulayan Demir, projenin diğer odalara da örnek olmasını temenni etti.

Demir, hayatın olağan akışı içinde kötü sürprizlerin de yaşanabileceğini belirterek, "ATO, başlattığı bu projeyle hayatın kötü sürprizlerine karşı üyelerini güvence altına almış oldu." dedi.

Projenin, ATO üyelerinin bir yıl boyunca ferdi kaza kapsamında sigortalanmasına imkan tanıyacağını anlatan Demir, "Projeye bir katkı da biz yapmak istiyoruz. Bu proje sadece üyeler için geçerli. Üyelere sağlamış olduğumuz kapsamın aynısını üyelerin eş ve çocukları için de sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Baran da projeye, üyelerinin eş ve çocuklarının dahil edilmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, Demir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin protokole imzalar atıldı.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erkenBaydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken
OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeliOMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ATO generali sigorta Gürsel Baran Seydi Demir

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

Sadece ABD'de vardı! O ilimizde de bulundu

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Ispanak tarlada kaldı

Ispanak tarlada kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken

Baydarol: AB’ye tam üyelik düşünmek için henüz erken

OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

Türkiye’de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

Türkiye’de, otel dolulukları yüzde 10 arttı

Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

Tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze üretimi 2018'de düştü

Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.0 arttı

Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.0 arttı

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

StartersHub'tan 720 bin dolarlık yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.