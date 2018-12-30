FİNANS

ATO'dan yeni yılda yeni vizyon

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2019'da daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO'nun 2019 yılı çalışma programını "ortak akıl" ile oluşturduklarını ve Ankara'nın ekonomisine yön verecek projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Ankara ekonomisinde gelecek on yılda izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla "Başkent İktisat Kongresi" düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Baran, "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin ikincisini gerçekleştireceklerini, "4.Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni", "Ankara İhracat Çalıştayı" ve "Ticaret Ataşeleri Buluşması" gibi yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük çaplı organizasyonlara imza atacakları bilgisini paylaştı.

Baran, iç ve dış ticaretin artırılmasına yönelik "Sektör Masaları" ve "Bölge Masaları" kurmak için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Baran, 2019'da daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde sayıları bir milyonu bulan nakliye araçlarıyla sürücülerinin kayıt altına alınmasını, dijital yöntemle takip edilmesini içeren "LOJİK360 Projesi"nin 2019'da hayata geçirileceğin altını çizen Baran, projeyle yük taşımacılığında verim artışı, 4,9 milyar dolar yakıt tasarrufu, karbondioksit salınımında azalma, tesisleşme ve istihdama katkı sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Baran, oda üyelerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin sorunlarının çözülmesi, ulusal ve uluslararası alandaki rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştireceklerini vurguladı.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Mersin'de limon dalında kaldıMersin'de limon dalında kaldı
BUTGEM, Özbekistan'a model olacakBUTGEM, Özbekistan'a model olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATO Gürsel Baran

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Herkes bu kuzuların peşinde! Tanesi 2 bin 500 lira

Herkes bu kuzuların peşinde! Tanesi 2 bin 500 lira

Ünlü köfteci hayatını kaybetti!

Ünlü köfteci hayatını kaybetti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

Mersin'de limon dalında kaldı

Mersin'de limon dalında kaldı

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

BUTGEM, Özbekistan'a model olacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

Avrupa’nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre’de buluşacak

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.