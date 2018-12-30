ATO'dan yeni yılda yeni vizyon

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2019'da daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO'nun 2019 yılı çalışma programını "ortak akıl" ile oluşturduklarını ve Ankara'nın ekonomisine yön verecek projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Ankara ekonomisinde gelecek on yılda izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla "Başkent İktisat Kongresi" düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Baran, "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin ikincisini gerçekleştireceklerini, "4.Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni", "Ankara İhracat Çalıştayı" ve "Ticaret Ataşeleri Buluşması" gibi yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük çaplı organizasyonlara imza atacakları bilgisini paylaştı.

Baran, iç ve dış ticaretin artırılmasına yönelik "Sektör Masaları" ve "Bölge Masaları" kurmak için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.