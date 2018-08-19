ATO'dan yerli çikolata vurgusu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı için çikolata alacak vatandaşların "yerli" markaları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Kurban Bayramı öncesinde, İç Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek çikolata fabrikası olan OSTİM'deki Bella Çikolata'yı ziyaret etti.
Fabrikayı gezerek bilgi alan Baran, Türkiye’de yılda 237 bin ton çikolata üretimi gerçekleştirildiğini, pazar büyüklüğünün de 6 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.
Baran, çikolatanın bayramlarda ve özel günlerde hediye ve ikram olarak tüketildiğine değinerek, "Ülkemizde dünyanın en iyi çikolata markalarını aratmayacak kalitede üretim yapılıyor." ifadesini kullandı.
ATO Başkanı olarak yerli ve milli üretimi desteklediklerini belirten Baran, şunları kaydetti:
"Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılarla zaten çok farkında olduğumuz yerli ve milli üretimin önemini bir kat daha iyi anladık. Bizim otomobilden çikolataya kadar her alanda üretmeye ihtiyacımız var. Milletçe ağzımızın tadı için yerli ve milli üretim yapmalıyız."
Baran, bayram için çikolata alacak vatandaşlara "yerli" marka tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.
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