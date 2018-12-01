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ATO'dan yerli "çizgi film" üretimi çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Çocuklarımızın iyi yetişmesi, toplumumuzun kültürünü benimsemesi için çizgi film ve animasyonlarda da yerli ve milli üretim bir ihtiyaç"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çocuklarımızın iyi yetişmesi, toplumumuzun kültürünü benimsemesi için çizgi film ve animasyonlarda da yerli ve milli üretim bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, "Rafadan Tayfa" isimli çizgi dizinin üretimini gerçekleştiren ATO üyesi firmanın stüdyosunu ziyaret etti.

Stüdyo ziyaretinde çizgi dizi, animasyon gibi dijital dünyada yayınlanan ürünlerle çizgi film prodüksiyonları hakkında bilgi alan Baran, çizgi film alanında da yerli ve milli üretim önemini vurguladı.

TRT'de yayınlanan "Rafadan Tayfa"nın sinema versiyonunun üretilerek vizyona girdiğini ve çok kısa sürede büyük gişe başarıları elde ettiğini öğrenen Baran, Ankara merkezli ve ATO üyesi bir şirketin çok boyutlu bir sanat alanında başarı elde etmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Çizgi ve animasyon filmlerin, edebiyat, senaryo, Ar-Ge, resim, karikatür, müzik, grafik tasarım, bilişim teknolojileri başta olmak üzere birçok farklı sanat ve modern bilimi uyum içinde bir araya getirdiğini aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Ankara çizgi film, animasyon, dizi ve film alanlarında da gelişmekte olan bir il. Üyelerimizin başarıları bizi mutlu ediyor. Hele çocuklara yönelik üretimlerin üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmesinden ziyadesiyle memnun oluyoruz. Çocuklarımız izledikleri çizgi filmlerden ve animasyonlardan etkileniyor. Bütün hayatlarının şekillenmesinde bu üretimlerin rolü çok büyük. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, toplumumuzun kültürünü benimsemesi için çizgi film ve animasyonlarda da yerli ve milli üretim bir ihtiyaçtır."

Baran, Türkiye'nin cari açığını kapatmak için film ve dizilerin ihracat alanlarından biri olması gerektiğini vurgulayarak, bu alanda 156 ülkeye 350 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

TRT'nin Türk televizyonculuğunda sektöre katkılar sunan değerli bir kuruluş olduğunu ifade eden Baran, "Çocuklarımızın yabancı çizgi dizilerin esaretinden kurtulması için TRT'nin itici gücüne ihtiyacımız var. Milli hassasiyetlerimizi senaryosunda barındıran yapımlar her zaman için desteklenmelidir." görüşüne yer verdi.

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