Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çocuklarımızın iyi yetişmesi, toplumumuzun kültürünü benimsemesi için çizgi film ve animasyonlarda da yerli ve milli üretim bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, "Rafadan Tayfa" isimli çizgi dizinin üretimini gerçekleştiren ATO üyesi firmanın stüdyosunu ziyaret etti.

Stüdyo ziyaretinde çizgi dizi, animasyon gibi dijital dünyada yayınlanan ürünlerle çizgi film prodüksiyonları hakkında bilgi alan Baran, çizgi film alanında da yerli ve milli üretim önemini vurguladı.

TRT'de yayınlanan "Rafadan Tayfa"nın sinema versiyonunun üretilerek vizyona girdiğini ve çok kısa sürede büyük gişe başarıları elde ettiğini öğrenen Baran, Ankara merkezli ve ATO üyesi bir şirketin çok boyutlu bir sanat alanında başarı elde etmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Çizgi ve animasyon filmlerin, edebiyat, senaryo, Ar-Ge, resim, karikatür, müzik, grafik tasarım, bilişim teknolojileri başta olmak üzere birçok farklı sanat ve modern bilimi uyum içinde bir araya getirdiğini aktaran Baran, şunları kaydetti: