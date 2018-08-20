Ankara Ticaret Odası (ATO), yerli ve milli üretime yönelik çağrılara hazırladığı kamu spotlarıyla destek verdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, milli ve yerli üretimin önemine dikkati çekmek için iki film hazırlandı.

Kamu spotu olarak hazırlanan filmlerin ilkinde, Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan ilk üretim tesislerinden görüntüler yer alırken "95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı; hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak" ifadesi kullanıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir." sözlerinin yer aldığı filmde, "Aşkla bağlandık hedeflerimize, alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi, özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden, "Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirme durumunda ve sorumluluğundayız" çağrısının kullanıldığı filmde, "Tasarımı teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli" mesajı vurgulandı.