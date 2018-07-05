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ATO'nun "Ankara'dan 100 rotaya direkt uçuş" hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Ankaralı firmalarımızın ihracatını artırması ve mevcut pazarlara yenilerini ekleyebilmesi, sağlıkla kongre turizminde şehrimizin gelişmesi için hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 rotaya aktarmasız yolculuk"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, geçen yıl Ankara'dan Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'e başlatılan direkt uçuşların 8 ayda 20 ülkeden 34 destinasyona yükseldiğini belirterek, "Ankaralı firmalarımızın ihracatını artırması ve mevcut pazarlara yenilerini ekleyebilmesi, sağlık ile kongre turizminde şehrimizin gelişmesi için hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 rotaya aktarmasız yolculuk." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türk Hava Yollarının ardından SunExpress'in, Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği dış hat direkt seferlerine Londra, Amsterdam, Köln ve Zürih'i eklemesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

ATO yönetiminin Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların artırılması için 300 gün boyunca sürdürdüğü girişimlerin sonuç verdiğini aktaran Baran, 29 Ekim 2017'de Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris ile başlatılan direkt uçuşların 8 ayda 20 ülkeden 34 destinasyona yükseldiğini bildirdi.

Baran, yurt dışına direkt uçuşların kısa sürede artmasının önemli bir ihtiyacın göstergesi olduğuna işaret ederek, "Ankaralıların aktarmasız uçması başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız sayın Binali Yıldırım ve THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı olmak üzere hepimizin ortak başarısıdır. Sonuçta kazanan Ankara olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve başladıklarından bu yana üzerinde çalıştıkları konulardan birinin Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar olduğunu hatırlatan Baran, Ankara'nın ekonomik, sosyal ve beşeri sermayesiyle küresel bir kent olduğunu, ticaretten turizme, sanayiden sanata kadar her alanda gelişimi için aktarmasız uçuşların şart olduğunu ifade etti.

Baran, yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranının yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmesinin yeni hatların açılmasına zemin hazırladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ankara'dan hareket ederek varılabilecek 34 ülkenin toplam gayrisafi milli hasılasının yaklaşık 23 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına doğrudan uçuşların potansiyelinin daha da yüksek olduğu görülebiliyor. Ankaralı firmalarımızın ihracatını artırması ve mevcut pazarlara yenilerini ekleyebilmesi, sağlık ve kongre turizminde şehrimizin gelişmesi için hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 rotaya aktarmasız yolculuk. Ankara ve Ankaralıların bunu başaracağına inanıyorum."

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