ATO'nun gözü Senegal ile ticarette

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Senegal ile Ankara arasındaki ticaret hacminin 50 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, "Ben bu rakamı çok yetersiz buluyorum. Cumhurbaşkanımız iki ülke arasındaki hedefi 400 milyon dolar olarak koymuş. Bu rakamın birkaç yıl içinde aşılıp 1 milyar dolara kadar çıkabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Senegal Büyükelçiliği Müsteşarı ve İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke için ortaya koyduğu 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmesi için ATO olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını bildirdi. Baran, Ankara'nın savunma ve medikal sanayisi, sağlık turizminde başarılarına işaret etti.

Senegal ile pek çok alanda iş birliği yapılabileceğini belirten Baran, bu ülkeyle ticarette Ankara'nın payının çok düşük olduğunu aktardı.

Baran, iki ülkenin dost ve kardeş olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi bu dostluğu işaret edecek kadar güçlü olmalı. Ankara ile ticaret hacmi 50 milyon dolar civarında. Ben bu rakamı çok yetersiz buluyorum. Cumhurbaşkanımız iki ülke arasındaki hedefi 400 milyon dolar olarak koymuş. Bu rakamın birkaç yıl içinde aşılıp 1 milyar dolara kadar çıkabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.