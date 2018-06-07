ATO'nun iftar programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu an yine bazı malum çevreler, Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı içeride safları sık tutmalıyız. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz." dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği iftar programına katılan Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, bu yıl İslam aleminin, zor bir ramazan yaşadığını, çatışmaların ve terör olaylarının herkesin yüreğini burktuğunu söyledi.

Müslümanların basiret ve feraset sahibi olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Öyleyse karmaşa planlayanların tezgahını bozmalı, kaos tacirlerinin heveslerini kursaklarında bırakmalıyız. Bizler iş dünyası olarak, istikrarın kıymetini, bugünlerde daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizde birliği öne çıkaran, istikrarı koruyan adımlarını çok önemli görüyorum." diye konuştu.

Özel sektör-devlet işbirliğiyle pek çok sorunu aştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Şu an yine bazı malum çevreler, Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı içeride safları sık tutmalıyız. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da devletimizle yoğun bir şekilde ve yine birlikte çalışacak, sorunları aşacağız." ifadesini kullandı.