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ATSO İnovasyon Merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 16:52 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "İNOVATSO burada araştırma, geliştirme, yenilik kültürüyle iş birliğini yaratacak, teknoloji girişimlerinin önünü açacak bir kuluçka merkezi de olmalıdır"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde kurulan ATSO İnovasyon Merkezi (İNOVATSO) açıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin katkılarıyla ATSO'nun hizmet binası içindeki merkezin açılış töreninde, oda olarak 2016'da endüstri 4.0 konusunu gündemlerine aldıklarını, 2017'yi ATSO inovasyon yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.

2018-2020 döneminin temasını da "Antalya 4.0" olarak belirlediklerini hatırlatan Çetin, İNOVATSO'nun da bu temanın bir ürünü olduğunu kaydetti. Ar-Ge'nin, inovasyonun önemine dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:

"Biz Antalya 4.0 ismini geçen yılın sonunda belirlemiştik. Dünya Ekonomik Forumu 2019 Davos Zirvesi temasını küreselleşme 4.0 olarak seçti. Antalya olarak bu konuda dünyaya örnek olduğumuzu söyleyemeyiz ama artık dünyayı yakından takip ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün İnovasyon Merkezimizi açıyoruz. Üniversitemiz kurdu, belediyelerimiz inovasyon merkezi kuruyor, bunun da arkası gelecektir. Merkezimizde mekanik, elektronik ve yazılım atölyeleri yer almaktadır. Mekanik atölyemizde 4 eksenli CNC router ile bilgisayarda hazırlanan tasarımların prototipi yapılabilecektir. Elektronik atölyemizde 3 boyutlu yazıcı bulunmaktadır. Yazılım atölyesi yapay zekaya dayalı yazılım yapma imkanı vermektedir. Dolayısıyla endüstri 4.0 teknolojilerinin bir kısmını üyelerimizin, şirketlerimizin, girişimcilerin hizmetine sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz."

Merkezin yaklaşık 1 milyon liraya mal olduğunu, bundan sonra da yatırım bütçesinin artmaya devam edeceğini ifade eden Çetin, üyelere, girişimcilere sağlanacak faydanın ise zamanla on milyonları, hatta yüz milyonları bulmasını diledi.

Türkiye'nin geçen yıl Ar-Ge'ye yaklaşık 8 milyar dolar harcadığını, bu yıl sadece Amazon şirketinin Ar-Ge harcamasının ise 22 milyar dolar olduğuna işaret eden Çetin, "Tarım sektöründeki özel sektör Ar-Ge harcaması 53 milyon lira, turizm sektöründe ise 450 bin lira görünüyor. Sağlık sektöründe özel sektör Ar-Ge'si 10 milyon liradır ve elbette çok düşüktür. Artık her kurumun bile Ar-Ge birimi olmalıdır, her şeyi devletten bekleyemeyiz." diye konuştu.

İNOVATSO'nun aynı zamanda bir eğitim merkezi, üniversite-sanayi iş birliği platformu ve bir inovasyon ağı platformu olmasını arzu ettiklerini belirten Çetin, merkezin birlikte iş geliştirme kültürünü de artıracağını düşündüğünü bildirdi.

Avrupa'da 80 yaşında emeklilerin halen atölyelerde, laboratuvarlarda yenilik projelerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Çetin, "Biz tecrübeden yararlanmayı bilmiyor, gençlere öncülük yapmıyor, yer kavgasıyla zaman kaybediyoruz. İNOVATSO burada araştırma, geliştirme, yenilik kültürüyle işbirliğini yaratacak, teknoloji girişimlerinin önünü açacak bir kuluçka merkezi de olmalıdır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya ATSO İnovasyon Merkezi İNOVATSO

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