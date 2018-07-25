AT&T ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü olan AT&T, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

AT&T'den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın nisan-haziran döneminde net karının yüzde 30,8 artışla 5,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,9 milyar dolar net kar yakalamıştı.

Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,63 dolardan bu senenin aynı döneminde 0,81 dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, geçen senenin nisan-haziran döneminde AT&T'nin 39,8 milyar dolar gelir yakaladığı kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde ise şirketin gelirinin yüzde 2 düşüşle 39 milyar dolara gerilediği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, AT&T'nin bu yılın ikinci çeyreğinde 46 bin yeni cep telefonu abonesi aldığı bilgisine yer verildi.

AT&T'nin bilançosunun açıklanmasıyla firmanın hisse başına değeri New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 1,8 düşüşle 31,12 dolara kadar geriledi.

