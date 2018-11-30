Audi elektronik aracıyla Tesla’ya rakip olacak

Elif Varan / İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Alman otomobil üreticisi Audi, 2021 yılında satışa çıkaracağı elektrikli sedan otomobilini tanıttı.

Audi’nin satışa çıkaracağı araç, Tesla S modelinin arenasına girecek ve perakende satışı 78 bin dolardan başlayacak.

Araç, 90 kilowatt saat lityum iyon pil, kablo veya kablosuz indüksiyon ile şarj edilebilecek.

Ayrıca Audi, aracın düşük voltajlarla kamu şarj noktalarında da şarj edilebileceğini ve yüzde 80′lik şarjın yarım saat içinde mümkün olduğunu ve ev içi şarj imkanı için Amazon ile görüşüldüğü belirtildi.

