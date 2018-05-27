FİNANS

Auris hybrid Avrupa hibrit pazarının en gözde modeli

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Toyota, Avrupa’da da, 2000 yılından bu yana 1 milyon 919 bin 228 adetlik hibrit otomobil satışıyla liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Toyota, Avrupa’da da 2000 yılından bu yana 1 milyon 919 bin 228 adetlik hibrit otomobil satışıyla liderlik pozisyonunu korudu

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, hibrit otomobillere yaptığı yatırımın karşılığını almaya devam ediyor. İlk kez 1997 yılında seri üretim Prius ile başlayan hibrit otomobil satışlarında bugün 11 milyon 877 bin 417 adede ulaşmayı başaran Toyota, Avrupa’da da 2000 yılından bu yana 1 milyon 919 bin 228 adetlik hibrit otomobil satışıyla liderlik pozisyonunu korudu. Avrupa hibrit satışları içinde 2015 yılında bu pazara sunulan Auris Hybrid ise bu güne kadar 475 bin 793 adetlik satışıyla da erişilmesi zor bir rekora imza attı.

Avrupa’daki hibrit otomobil satışları bu yılın ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 151 bin 654 adede yükseldi. Dünya hibrit satışları ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 416 bin 70’e ulaştı. Yılın ilk 4 ayındaki Avrupa hibrit otomobil satışları içinde Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil olan Toyota C-HR de 42 bin 938 adetlik performansı ile dikkat çekti. Avrupa’da satılan Toyota C-HR satışlarının yüzde 80’inin hibrit versiyon olduğu da kayıtlara yansıdı.

Avrupa pazarında büyük başarıya ulaşan Auris Hybrid’i ikinci sırada 437 bin 938 adetle Yaris Hybrid izliyor. Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, B segmentininin ilk hibrit modeli olan Yaris Hybrid'i 2012 yılında pazara sunmuş ve ilk yılından itibaren büyük satış adetlerine ulaşmıştı. Toyota’nın Avrupa hibrit pazarındaki temsilcilerinden Prius 329 bin 675 adetle üçüncü, Toyota C-HR 143 bin 796 adetle dördüncü ve RAV4 Hybrid ise 127 bin 969 adetle beşinci sırayı aldı.

Toyota'nın Türkiye’deki hibrit otomobil satışları da her geçen gün artıyor. 2018’in ilk 4 ayındaki Toyota hibrit satışları bin 304 adete ulaşmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış göstermişti. Toyota 2017 yılında da toplamda 4 bin 110 hibrit araç satışı gerçekleştirmişti.

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hibrit toyota

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