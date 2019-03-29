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"Automechanika Istanbul"a yabancı ziyaretçi ilgisi

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Otomotiv üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünlerin sergileneceği, dünyanın en büyük üçüncü otomotiv fuarı "Automechanika Istanbul"a yabancı ziyaretçi ilgisi artıyor - Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım: - "Şu ana kadar gelen yerli ve yabancı ziyaretçi kayıtlarına bakarak bu yıl geçen senelerden daha yüksek oranda ziyaretçi bekliyoruz"

CEM ŞAN - Otomotiv üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünlerin sergileneceği, 4 Nisan'da kapılarını açacak dünyanın en büyük üçüncü otomotiv fuarı "Automechanika Istanbul"a yabancı ziyaretçiler her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor.

Otomotiv endüstrisi, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek uluslararası otomotiv yedek parça ve aksesuarlar fuarı "Automechanika Istanbul"da bir araya gelecek.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ve Messe Frankfurt İstanbul iş birliğiyle İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13'üncü kez gerçekleştirilecek uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı yerli ve yabancı profesyonelleri bir araya getirecek.

Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bin 351 katılımcının yer aldığı fuarı dünyanın dört bir köşesinden gelen 45 bin 979 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren fuarın Türkiye için olduğu kadar çevre ülkeler için de önemli bir buluşma platformu haline geldiğine işaret eden Yardım, şöyle konuştu:

"Bu yılki hazırlıklar son hızla devam ediyor. Geçen yıllardan daha başarılı bir Automechanika fuarı ziyaretçileri ve katılımcıları bekliyor. Ziyaretçi katılımlarını da online yapmaya başladık. Şu ana kadar gelen yerli ve yabancı ziyaretçi kayıtlarına bakarak bu yıl geçen senelerden daha yüksek oranda ziyaretçi bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 45 bin civarında ziyaretçi vardı. Bu yıl 50 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle 2015'ten beri yabancı ziyaretçi sayısında bir düşüş vardı. Şimdi tekrar ciddi bir geri dönüş görüyoruz. Yabancı ziyaretçi sayılarımız artmaya başladı."

Yardım, Automechanika'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın 16 noktasında gerçekleştirildiğini ve dünyanın en büyük ve başarılı fuar markası olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Fuarların dünyada yaklaşık 20 bin katılımcı ve 600 bin ticari ziyaretçiyi temsil ettiğini dile getiren Yardım, şöyle devam etti:

"Almanya'da 1971'den bu yana yaptığımız Automechanika fuarı en büyük otomotiv yan sanayi fuarı. İkincisi Şanghay ve büyük bir gururla söylüyoruz üçüncüsü de Türkiye. Bu üçüncülük pozisyonunu da Dubai ve Rusya ile sürekli çarpışarak korumaya çalışıyoruz. Automechanika Istanbul'da katılımcıları yenilikler bekliyor. Otonom sürüşten tutun lityum iyon akülere kadar otomotiv sektörü de teknolojiyle birlikte çok hızlı bir şekilde değişiyor. Tüm bu yenilikleri Automechanika fuarına yansıtmaya çalışıyoruz. Gelecek ne getirirse getirsin Automechanika fuarlarında otomotivin geleceğini her zaman izleyebilirsiniz."

- Bu yıl ilk kez "Women Talk" paneli yapılacak

Yardım fuardaki yeniliklere ilişkin bilgi verirken de her yıl sektöre renk katan uluslararası nitelikli içerik ve konferanslarıyla dikkati çeken Automechanika Academy'de bu yıl ilk kez "Otomotiv Endüstrisinde Kadınlar-Women Talk" panelinin gerçekleştirileceğini aktardı.

Yardım, ayrıca her yıl yoğun ilgi gören, "OSS Aftermarket Zirvesi" ve "Elektrikli Araç Şarj İstasyonları" alanının da yine Automechanika Academy'de yer alacağını kaydetti.

- Fuar

Fuar, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir yer tutan parça ve sistemler, bakım ve onarım, aksesuarlar ve tuning, madeni yağ, akü, e-mobility ve araç yıkama ve bakım merkezi gibi özel bölümlerden oluşacak.

Frankfurt ve Şanghay'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü otomotiv fuarı olan Automechanika İstanbul, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika bölgesinin tüm otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek 3 kıtada otomotiv sektörünün ana platformu olacak. Fuarı, "Alım Heyeti Programı" kapsamında dünyanın birçok ülkesinden heyetler ziyaret edecek.

Fuarda bu yıl katılımcı firmalar, Almanya, Çekya, Çin, Endonezya, Fas, Malezya, İran, İspanya, İtalya, Kore, Hong Kong, Pakistan, Slovakya ve Tayvan gibi önemli ticaret merkezlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek ve yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edecek.

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