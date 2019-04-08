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Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 15 Nisan'da başlayacak av yasakları öncesinde tezgahlarda balık bolluğu ve ucuzluk var.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 15 Nisan'da başlayacak av yasakları öncesinde tezgahlarda balık bolluğu ve ucuzluk var. Dönem içerisinde kentte balık sıkıntısı yaşanmadığını belirten balıkçılar, fiyatların da uygun olmasıyla tüketicinin ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Çanakkale Balıkhali tezgahları, 15 Nisan'da denizlerde başlayacak av yasakları öncesinde sezonun son balıklarıyla doldu. 1 Eylül 2018 tarihinde av yasaklarının sona ermesinin ardından başlayan av sezonu boyunca balık çeşitlerinde yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Balık fiyatlarının ucuz olmasıyla da vatandaşın alımını artırdı. Çanakkale Balıkhali esnafı Melih Kayıkçı, sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Balık bolluğu yaşandı. Tezgahlardaki balık bolluğu fiyatlara da yansıdı. Vatandaşlarımız bu sezon uygun fiyatlarla balık yedi. 15 Nisan'da av yasakları başlayacak. Fiyatlarda çeşitlerdeki azalma nedeniyle artış olacak. Yaklaşık bir ay sonra bizim sardalya balığımız başlar. İnşallah bu sene bol olmasını umut ediyoruz. Geçen seneki balık fiyatlarına göre bu yılki balık fiyatları düşüktü. Geçen yıl sarıkanatın kilosu 50-60 liradan aşağı düşmedi. Lüferin kilosu 120-130 lira civarındaydı. Bu yıl ise sarıkanatı 25-30 lira, lüferi ise 70-80 lira arasında sattık. Bu yıl tezgahlardaki balık fiyatları uygundu. Sezon bereketli geçti. Sezon başına göre ise şu anda balık fiyatları biraz yüksek. Sarıkanat 65, istavrit 20, deniz çipurası 50 lira. Sezon bitmek üzere olduğu için balıkta azaldı. O yüzden fiyatlar biraz yükseldi" dedi. 'ÇANAKKALE TAZE BALIK YİYECEK' Geçen yıla göre balık sezonunun bu yıl daha bereketli geçtiğini ifade eden Tuncay Dinç ise, "Palamut, çinekop, hamsi ve istavritte bolluk yaşandı. 15 Nisan'da av yasakları gelecek. Çanakkaleliler zannetmesin ki taze balık yiyemeyecek. İzmarit, kupa, turna, uskumru, kolyoz gibi dalyan balıkları gelecek. Fiyatlar biraz farklı olacak ama Çanakkale taze balık yiyecek" dedi.

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Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları doluAv yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu
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