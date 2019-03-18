Avis Filo ticari araç kiralama hizmeti sunuyor

İSTANBUL (AA)- Avis Filo, ticari araç kiralama yönetmeliğine getirilen yeni düzenleme sonrasında işletmelere avantajlı ticari araç kiralama hizmeti sunuyor.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre ticari araç kiralama yönetmeliğine getirilen yeni düzenleme ile birlikte Avis Filo, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun marka ve modelleriyle ticari araç kiralama hizmeti sunuyor. Avantajlı kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

Avis Filo, düzenlediği kampanya ile işletmeler ve KOBİ’lere 36 ay süre, 10 bin km ile aylık sabit ödemeli ticari araç kiralama fırsatı sunuyor. Avis Filo’nun portföyünde bulunan Fiat Fiorino Combi 2 bin 350 TL, Ford Transit Custom 320 Van 3 bin 750 TL, Ford Turneo Courier 2 bin 615 TL, Ford Ranger Çift Kabin XLT ise 6 bin 150 TL gibi avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.

Ticari araç kiralarken işletmelerin kendi iştigal alanları ile ilgili araçları kullanmaları (ücretli mal taşımamaları), karayolları kanun/uygulamalarında belirtilen standart ve belgelerine sahip olmaları gerekiyor.