FİNANS

Avis Filo ticari araç kiralama hizmeti sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Avis Filo, ticari araç kiralama yönetmeliğine getirilen yeni düzenleme sonrasında ticari araç kiralama hizmeti sunmaya başladı

İSTANBUL (AA)- Avis Filo, ticari araç kiralama yönetmeliğine getirilen yeni düzenleme sonrasında işletmelere avantajlı ticari araç kiralama hizmeti sunuyor.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre ticari araç kiralama yönetmeliğine getirilen yeni düzenleme ile birlikte Avis Filo, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun marka ve modelleriyle ticari araç kiralama hizmeti sunuyor. Avantajlı kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

Avis Filo, düzenlediği kampanya ile işletmeler ve KOBİ’lere 36 ay süre, 10 bin km ile aylık sabit ödemeli ticari araç kiralama fırsatı sunuyor. Avis Filo’nun portföyünde bulunan Fiat Fiorino Combi 2 bin 350 TL, Ford Transit Custom 320 Van 3 bin 750 TL, Ford Turneo Courier 2 bin 615 TL, Ford Ranger Çift Kabin XLT ise 6 bin 150 TL gibi avantajlı fiyatlarla kiralanabiliyor.

Ticari araç kiralarken işletmelerin kendi iştigal alanları ile ilgili araçları kullanmaları (ücretli mal taşımamaları), karayolları kanun/uygulamalarında belirtilen standart ve belgelerine sahip olmaları gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdür Vekili İnan Ekici, ticari araç kiralamaya getirilen yeni düzenleme sonrasında portföy ve operasyonel birimleri ile hizmete hazır olduklarını belirtti.

Yeni ve ileri teknoloji ürünü araçlara erişimin kolaylaşmasının, ayrıca düzenli bakım ve onarımların kiralayıcı firmalar tarafından gerçekleştirilecek olmasının güvenli kullanımı beraberinde getirerek trafik kazalarının önemli oranda önüne geçeceğini vurgulayan Ekinci, "Uygulama, yaşlanmış araç kullanımı sebebiyle oluşan fazla yakıt tüketiminin azalması; çevre ve kaynak kullanımı konularına da fayda sağlayacaktır. Ticarette avantaj yaşamak isteyen KOBİ ve işletmeleri uygun koşullarla ticari araç kiralamak üzere Avis Filo'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avis Filo ticari araç kiralama

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