AVM çalışanları için bayram tatili talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerde çalışanların da bayram tatillerinde dinlenme hakkı olduğunu belirterek, "On binlerce AVM çalışanı, Kurban Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmek için verilen tatil kararının hayata geçirilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bazı valiliklerce gündeme getirilen dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin aldığı kararın, Kurban Bayramı için netleştirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Yılın 365 günü açık olan AVM'ler en azından dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak'ta kapalı olursa personel de dinlenmiş olur." görüşüne yer verdi.

Palandöken, AVM çalışanlarının da bayramda dinlenme hakkı olduğunu vurgulayarak, "On binlerce AVM çalışanı, Kurban Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmek için verilen tatil kararının hayata geçirilmesini bekliyor. Yurt genelindeki tüm valilikler, 3 valiliğin AVM'lere yönelik tatil kararını örnek alarak uygulamaya koymakta geç kalmamalı." ifadesini kullandı.

