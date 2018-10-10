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AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 30,2 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

AYD Başkanı Hulusi Belgü: - "AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi son yıllarda enflasyon artış oranının çok üzerinde ve düzenli bir artış gösteriyor. Yukarı yönlü bu performans ağustos ayında da değişmedi. Bu artışta Kurban Bayramı’nın etkisi ile birlikte ziyaret sayısındaki düşüşe rağmen cirolardaki verimliliğin rolü olduğunu söyleyebiliriz" - "Özellikle Türkiye’deki yaşamını sürdüren yabancıların ve ziyarete gelen turistlerin bu dönemde oldukça yoğun alışveriş yaptığını gördük. Bu nedenle perakende markalarımız, alışveriş merkezleri vasıtası ile cirolarını enflasyonun çok üstünde artırma fırsatı buldu"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, ağustos ayında yüzde 30,2 artarak 319 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 30,2 yükselerek, 319 puana çıktı.

Ağustos ayı AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 17 arttı. Kategorilerin tamamındaki bu artış, Kurban Bayramı ve döviz kurunda yaşanan artışın etkisi ile metrekare verimliliğindeki artış olarak gözlemlendi.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ağustos 2018’de İstanbul’da bin 430 TL’ye, Anadolu’da ise bin 72 TL’ye yükseldi. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2018’de bin 215 TL olarak gerçekleşti.

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- Teknoloji kategorisinde metrekare verimliliği yüzde 42 arttı

Ağustos ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 42’lik artış kaydetti.

Geçen yılın ağustos ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 31,7, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 31,7, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 31,6, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,4 ve yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 16,6 artış gösterdi.

Ağustos 2018 ziyaret sayısı endeksi, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısında yüzde 1,9’luk bir azalma kaydedildi. Ağustos 2018 verileri bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4’lük bir artış yaşandığı ortaya çıktı.

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- "Endeks son yıllarda enflasyonun üzerinde bir artış grafiği yakaladı"

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, endeksin son yıllarda enflasyonun üzerinde bir artış grafiği yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi son yıllarda enflasyon artış oranının çok üzerinde ve düzenli bir artış gösteriyor. Yukarı yönlü bu performans ağustos ayında da değişmedi ve endeks, 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 30,2 artış kaydederek 319 puana ulaştı. Bu artışta Kurban Bayramı’nın etkisi ile birlikte ziyaret sayısındaki düşüşe rağmen cirolardaki verimliliğin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak döviz kurlarında yaşanan ani artış, hızla yabancı markalarımızın ve yurt dışından ürün ithal eden perakende mağazalarının fiyatlarına yansımış gözüküyor. Tüm bunlara rağmen AVM müşterisinin ziyaretlerinin geçtiğimiz aya göre artırdığını ve alışverişlerine hız kesmeden devam ettiklerini gözlemliyoruz.

Cep telefonlarına ağustos ayında gelen taksit sınırlandırmasının sektörü kısa bir süre düşündürse de teknoloji kategorisi liderliğini sürdürmeye devam ettiğini belirten Belgü, "Özellikle Türkiye’deki yaşamını sürdüren yabancıların ve ziyarete gelen turistlerin bu dönemde oldukça yoğun alışveriş yaptığını gördük. Bu nedenle perakende markalarımız, alışveriş merkezleri vasıtası ile cirolarını enflasyonun çok üstünde artırma fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

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