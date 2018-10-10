AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 30,2 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, ağustos ayında yüzde 30,2 artarak 319 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 30,2 yükselerek, 319 puana çıktı.

Ağustos ayı AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 17 arttı. Kategorilerin tamamındaki bu artış, Kurban Bayramı ve döviz kurunda yaşanan artışın etkisi ile metrekare verimliliğindeki artış olarak gözlemlendi.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ağustos 2018’de İstanbul’da bin 430 TL’ye, Anadolu’da ise bin 72 TL’ye yükseldi. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ağustos 2018’de bin 215 TL olarak gerçekleşti.

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- Teknoloji kategorisinde metrekare verimliliği yüzde 42 arttı