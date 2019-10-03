AVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldi

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre AVM Ciro Endeksi, 2019 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7.8 artarak 344 puana ulaştı.

Endekse göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar, Ağustos 2019’da, İstanbul’da 1.502 lira, Anadolu’da 1,185 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği aynı dönemde 1,312 liraya ulaştı.

Kasım’da en yüksek ciro artışı yiyecek içecek kategorisinde

Kasım ayında, kategoriler bazında en yüksek metrekare verimliliği yiyecek içecek kategorisinde yaşanırken, bu kategori 2018’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17.8 yükseldi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15.6, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,4, giyim ve teknoloji kategorilerinin metrekare verimlilikleri yüzde 8.3 ve “diğer kategorisi” metrekare verimliliği ise yüzde 1.5 arttı.

Ziyaret sayısı endeksi

Ağustos ayında, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2.7’lik bir azama olduğu görüldü.

Ağustos ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Ağustos ayında endeks yüzde 7.8 artış gösterse de bir önceki ayda olduğu gibi enflasyon oranının altında kalmıştır. Ağustos ayı enflasyon oranı olan yüzde 15.01 olarak açıklanmış olup, endeks artışının neredeyse enflasyon oranının yarı seviyelerinde kaldığını görüyoruz. Bu sonuçta yaz aylarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı tatiliyle de birleşen ağustos ayında yaz tatili döneminde insanların dışarıda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini göz ardı etmemek gerek. Kategoriler bazında endeks yiyecek-içerecek ve ayakkabı kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış göstermiştir. Her ne kadar AVM’lerdeki ziyaret sayısı düşse de metrekare verimliliği artmaya devam etmektedir.” (Grafik)



