FİNANS

AVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre AVM Ciro Endeksi, 2019 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7.8 artarak 344 puana ulaştı.

AVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldi

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre AVM Ciro Endeksi, 2019 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7.8 artarak 344 puana ulaştı.
Endekse göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar, Ağustos 2019’da, İstanbul’da 1.502 lira, Anadolu’da 1,185 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği aynı dönemde 1,312 liraya ulaştı.
Kasım’da en yüksek ciro artışı yiyecek içecek kategorisinde
Kasım ayında, kategoriler bazında en yüksek metrekare verimliliği yiyecek içecek kategorisinde yaşanırken, bu kategori 2018’in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 17.8 yükseldi.
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15.6, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,4, giyim ve teknoloji kategorilerinin metrekare verimlilikleri yüzde 8.3 ve “diğer kategorisi” metrekare verimliliği ise yüzde 1.5 arttı.
Ziyaret sayısı endeksi
Ağustos ayında, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2.7’lik bir azama olduğu görüldü.
Ağustos ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“Ağustos ayında endeks yüzde 7.8 artış gösterse de bir önceki ayda olduğu gibi enflasyon oranının altında kalmıştır. Ağustos ayı enflasyon oranı olan yüzde 15.01 olarak açıklanmış olup, endeks artışının neredeyse enflasyon oranının yarı seviyelerinde kaldığını görüyoruz. Bu sonuçta yaz aylarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramı tatiliyle de birleşen ağustos ayında yaz tatili döneminde insanların dışarıda vakit geçirmeyi tercih ettiklerini göz ardı etmemek gerek. Kategoriler bazında endeks yiyecek-içerecek ve ayakkabı kategorilerinde enflasyonun üzerinde artış göstermiştir. Her ne kadar AVM’lerdeki ziyaret sayısı düşse de metrekare verimliliği artmaya devam etmektedir.” (Grafik)

AVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldiAVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldiAVM ciro endeksi Ağustos’ta yüzde 7.8 yükseldi

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttıTÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı
TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştüTÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim Günleri’ ile eğitim yolculuğu başlıyor

TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.