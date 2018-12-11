AVM Ciro Endeksi ekimde 16,9 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 artarak 277 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,9 artış kaydederek 277 puana ulaştı. Metrekare verimliliğinde en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji ise en az artışın yaşandığı kategori oldu.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ekim 2018’de İstanbul’da bin 334 TL, Anadolu’da 872 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2018’de bin 57 TL oldu.

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- Ekimde metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarkette

Ekim ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 27,9’luk artış kaydetti.