AVM Ciro Endeksi eylülde yüzde 31,5 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, eylül ayında yüzde 31,5 artarak 284 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, Perakende Ciro Endeksi, 2018 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 31,5 artış kaydederek 284 puana yükseldi.

Enflasyondan arındırıldığında ve bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 5,6 artış kaydeden Perakende Ciro Endeksi, üçüncü çeyrek bazında ise geçen yıla oranla yüzde 28,1 artış göstererek 2018’in üçüncü çeyreğinde 292 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Eylül 2018’de İstanbul’da bin 377 TL, Anadolu’da 888 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 84 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,9’luk artış yaşandı. 2018 yılı 3. çeyrekte metrekare verimliliği bin 113 TL şeklinde gerçekleşti.