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AVM Ciro Endeksi eylülde yüzde 31,5 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

AVM ciro endeksi, eylül ayında yüzde 31,5 artarak 284 puana ulaştı - AYD Başkanı Hulusi Belgü: - "Her yıl eylül ayında yaşanan bu artışı geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda, yüzde 5,6 gibi azımsanmayacak bir yükselişle karşılaşıyoruz. Bu gelişmede elbette ülkemizin dört bir yanında geçtiğimiz yıldan bu yana açılan AVM'ler ve halkımızın bu AVM'lere olan güveni de etkili" - "Eylül ayında kategori bazında en yüksek artışı hipermarket ve giyim kategorilerinde gözlemledik. Bu durum bize, ziyaretçilerimizin AVM'lerde daha çok temel ihtiyaçlarına yöneldiğini ve bahsettiğimiz yaz sonu indirimlerinden faydalandığını gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, eylül ayında yüzde 31,5 artarak 284 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, Perakende Ciro Endeksi, 2018 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 31,5 artış kaydederek 284 puana yükseldi.

Enflasyondan arındırıldığında ve bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 5,6 artış kaydeden Perakende Ciro Endeksi, üçüncü çeyrek bazında ise geçen yıla oranla yüzde 28,1 artış göstererek 2018’in üçüncü çeyreğinde 292 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Eylül 2018’de İstanbul’da bin 377 TL, Anadolu’da 888 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 84 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27,9’luk artış yaşandı. 2018 yılı 3. çeyrekte metrekare verimliliği bin 113 TL şeklinde gerçekleşti.

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- Eylülde metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarkette

Eylül ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi metrekare verimliliği, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 37,1’lik artış kaydetti.

Geçen yılın eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 34,3, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33,3, teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,1, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 27,5 ve yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,7 artış gösterdi.

Eylül 2018 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2,1’lik bir artış yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1’lik artış kaydetti.

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- Okula dönüş ve yaz sonu indirimleri eylüldeki artışı sağladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, eylül ayında bir kez daha enflasyonun üzerinde bir artış kaydeden Perakende Ciro Endeksi’nin yüzde 31,5’lik yükselişinin en büyük iki etkeninin, okula dönüş dolayısıyla AVM’leri tercih eden ziyaretçilerin ve perakendecilerin hayata geçirdikleri yaz sonu indirimleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her yıl eylül ayında yaşanan bu artışı geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda, yüzde 5,6 gibi azımsanmayacak bir yükselişle karşılaşıyoruz. Bu gelişmede elbette ülkemizin dört bir yanında geçtiğimiz yıldan bu yana açılan AVM’ler ve halkımızın bu AVM’lere olan güveni de etkili. Ayrıca çeyrek bazda değerlendirdiğimizde ciro artışı yüzde 28,1 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 2018 yılındaki çeyrek bazda en yüksek artışı 3. çeyrekte yaşadığımız anlamına geliyor. Eylül ayında kategori bazında en yüksek artışı ise hipermarket ve giyim kategorilerinde gözlemledik. Bu durum bize ziyaretçilerimizin AVM’lerde daha çok temel ihtiyaçlarına yöneldiğini ve bahsettiğimiz yaz sonu indirimlerinden faydalandığını gösteriyor. Aynı şekilde hem çeyrek bazlı hem de eylül ayında gözlemlenen ziyaretçi artışı, yaz tatili henüz bitmemiş olsa da AVM ziyaretlerinin artış trendinde olduğunu gösteriyor."

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AVM Ciro endeksi Eylül

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