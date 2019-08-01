AVM Ciro Endeksi, Haziran'da yüzde 19,2 arttı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, AVM Perakende Ciro Endeksi Haziran'da, bir önceki yılın aynı ayına göre, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puan oldu.

AYD, yaptığı yazılı açıklama ile Akademetre Research'le birlikte oluşturduğu "AYD AVM Perakende Ciro Endeksi"nin Haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ciro endeksi 2019 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,2 artış kaydederek 347 puana ulaştı. Endeks böylece Haziran ayı için yüzde 15,7 olarak açıklanan enflasyon oranının üzerinde seyretti.

Endeks sonuçlarında teknoloji dışındaki tüm kategorilerde metrekare verimliliğindeki yükseliş, enflasyonun üzerinde gerçekleşirken, endeks, ikinci çeyrek

bazında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 arttı.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Haziran 2019'da İstanbul'da bin 542 TL, Anadolu'da bin 174 TL olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2019'da bin 321 TL olarak gerçekleşti.