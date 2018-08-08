AVM ciro endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 18,6 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18,6 artış gösterdi. Endeks, haziranda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 yükselerek 291 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin haziran sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi, haziranda 2017'nin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,3 artış kaydederek 291 puana yükseldi.

Ciro endeksi, geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise yüzde 18,6 artış kaydederek 261 puan oldu. Ziyaret sayısı endeksi ise geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış kaydetti.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, haziranda İstanbul'da bin 252 TL, Anadolu'da bin 15 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise haziranda bin 110 liraya yükseldi.

Metrekare başına düşen cirolarda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,7'lik artış yaşandı. İkinci çeyrekte metrekare verimliliği 996 TL oldu.