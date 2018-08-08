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AVM ciro endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 18,6 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

İkinci çeyrekte yüzde 18,6 yükselen AVM ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 291 puana ulaştı - AYD Başkanı Hulusi Belgü: - "Artışların her ikisinin de enflasyon üzerinde olması sektörümüz için umut vericidir"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18,6 artış gösterdi. Endeks, haziranda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 yükselerek 291 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin haziran sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi, haziranda 2017'nin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,3 artış kaydederek 291 puana yükseldi.

Ciro endeksi, geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise yüzde 18,6 artış kaydederek 261 puan oldu. Ziyaret sayısı endeksi ise geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış kaydetti.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, haziranda İstanbul'da bin 252 TL, Anadolu'da bin 15 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise haziranda bin 110 liraya yükseldi.

Metrekare başına düşen cirolarda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,7'lik artış yaşandı. İkinci çeyrekte metrekare verimliliği 996 TL oldu.

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- Teknoloji kategorisi liderliğini korudu

Haziranda, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre, enflasyondan arındırılmadan yüzde 47'lik artış kaydetti.

Metrekare verimliliğinde yaşanan artışlarda, teknoloji kategorisinde kurda yaşanan artışın, yiyecek-içecek ve hipermarket kategorisinde ise Ramazan Bayramı'nın pozitif yönlü etkisi oldu.

Haziranda AVM'lerdeki yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 29,2, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 28,4, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,3, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,3 artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksinde haziranda yüzde 10'luk artış yaşanırken, ikinci çeyrekte söz konusu yükseliş yüzde 2'de kaldı.

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- "Uzun süredir düşük seyreden ziyaretçi sayıları haziranda yeniden yükselişe geçti"

Verileri değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen perakende sektörünün el birliği ile çalışıp istihdam kaybına sebep olmayacak önlemleri alacağını bildirdi.

Endeksteki artışların enflasyon rakamlarının üzerinde olmasının sevindirici olduğunu aktaran Belgü, uzun süredir düşük seyreden ziyaretçi sayılarının haziranda yeniden yükselişe geçtiğini ve yüzde 10'luk artış yaşandığını kaydetti.

Belgü, Kurban Bayramı ve okulların açılmasının yukarı yönlü ivmeyi sürdüreceğini belirterek, "Bayramın ilk günü tek başına 1,5 milyar liralık ciro yakalanıyor. Bu, hem perakendeciye nefes vermektedir hem de toplanan vergilerle devlet ekonomisine destek olmaktadır. Dolayısıyla bayramın herhangi bir günü kapalı kalması 480 bin kişilik istihdamı olan alışveriş merkezlerindeki mevcut perakendecilerimizin yükünü artıracaktır. Dövizde son dönemde yaşanan artışlar sebebiyle perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ederek elimizden geldiğince iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

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AVM Ciro endeksi

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