FİNANS

AVM ciro endeksi mayısta yüzde 13,9 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde 13,9 artış kaydederek 246 puana ulaştı - AYD Başkanı Belgü: - "Kategoriler bazında nisan ayındakine çok benzer bir tablo gözlemliyoruz. Ramazan ayına denk gelen mayıs süresince hipermarket kategorisinde kayda değer artış var. Teknoloji kategorisi de metrekare verimliliği açısından yükselişini sürdürüyor" - "Giyim, ayakkabı ve yiyecek kategori ciroları ise enflasyonun oranının bir miktar altında yükseliş gösterdi. Bu durum, giyim ve ayakkabıda yeni sezon olması dolayısıyla ziyaretçilerin fiyatlara daha temkinli yaklaştığını ve alışveriş yoğunluğunu azalttığını gösteriyor. Yaz sezonunun indirime girmesiyle birlikte bu kategorilerde halihazırda yükselişte olan ciro endeksinin enflasyonun üzerinde bir artış oluşturabileceğini söylemek mümkün"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde 13,9 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre metrekare verimliliği 2018 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak, enflasyonun yüzde 2,2 üzerinde yer aldı ve 246 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2018’de İstanbul’da bin 108 TL, Anadolu’da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mayıs 2018’de 939 TL oldu.

\

- Metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde

Mayıs ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişikliklerden, hipermarket kategorisinde ise ramazan ayının etkisi ile metrekare verimliliği artışı yaşandığı gözlemleniyor.

Enflasyondan arındırılmadan, geçen yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 34,1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,9, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,9 artış gösterdi.

Giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,3, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 8,7 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 1,7 ile artış yaşandı.

Enflasyon göz önüne alındığında ise geçen yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında giyim, yiyecek içecek ve ayakkabı kategorilerinde metrekare verimliliklerinde düşüş gözlemleniyor.

\

- Ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük azalış

Mayıs 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığı gözlemleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, AVM cirolarının geçen mayıs ayına göre yüzde 13,9 artmasının yanı sıra enflasyonun yüzde 2,2 üzerinde seyretmesinin perakendeciler için önemli ve sevindirici bir detay olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kategoriler bazında ise nisan ayındakine çok benzer bir tablo gözlemliyoruz. Ramazan ayına denk gelen mayıs süresince hipermarket kategorisinde kayda değer artış var. Teknoloji kategorisi de metrekare verimliliği açısından yükselişini sürdürüyor. Giyim, ayakkabı ve yiyecek kategori ciroları ise enflasyonun oranının bir miktar altında yükseliş gösterdi. Bu durum, giyim ve ayakkabıda yeni sezon olması dolayısıyla ziyaretçilerin fiyatlara daha temkinli yaklaştığını ve alışveriş yoğunluğunu azalttığını gösteriyor. Yaz sezonunun indirime girmesiyle birlikte bu kategorilerde halihazırda yükselişte olan ciro endeksinin enflasyonun üzerinde bir artış oluşturabileceğini söylemek mümkün.”

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasındaTürkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında
Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladıAfyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AVM Ciro endeksi AYD Hulusi Belgü

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.