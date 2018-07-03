AVM ciro endeksi mayısta yüzde 13,9 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde 13,9 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre metrekare verimliliği 2018 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak, enflasyonun yüzde 2,2 üzerinde yer aldı ve 246 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2018’de İstanbul’da bin 108 TL, Anadolu’da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mayıs 2018’de 939 TL oldu.

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- Metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde

Mayıs ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişikliklerden, hipermarket kategorisinde ise ramazan ayının etkisi ile metrekare verimliliği artışı yaşandığı gözlemleniyor.