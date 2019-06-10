AVM Ciro Endeksi Nisan’da yüzde 14.2 arttı

İstanbul, 10 Hazinran (DHA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçlarına göre, 2018 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14.2 artışla 281 puana ulaşırken, yiyecek içecek kategorisi verimliliği yüzde 19.7 arttı.

Endekse göre, AVM’lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar Nisan 2019’da İstanbul’da 1,326 lira, Anadolu’da 900 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde 2019’de 1,071 lira oldu.

Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 19.7 yükseldi.,

AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 18.2, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15.8, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,3 ve yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşan diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 10.1 arttı.

Nisan 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 3.0’lük bir düşüş görüldü. (Grafik)



