AVM ciro endeksi nisanda yüzde 18,3 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, nisan ayında yüzde 18,3 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi 2018 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,3 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Nisan 2018’de İstanbul’da bin 122 TL, Anadolu’da 816 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 938 TL oldu.

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- Metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde

Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. Metrekare verimliliğinde yaşanan artışların sebebinin, teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişiklikler, hipermarket kategorisinde ise yaklaşan ramazan ayının etkileri olarak gözlemlendi.