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AVM ciro endeksi nisanda yüzde 18,3 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

AVM ciro endeksi, nisan ayında yüzde 18,3 artış kaydederek 246 puana ulaştı - AYD Başkanı Belgü: - "AVM Endeksi'ne göre, nisan ayında geçen yıla oranla gerçekleşen yüzde 18,3’lük yükselişin birden fazla sebebi var. Ramazan ayına henüz girmeden AVM’lerde yaşanan hareketliliği endeksimizden ve hipermarket kategorisinin yüzde 26,8’lik yükselişinden de gözlemlemek mümkün" - "Ekonomide yaşanan global döviz hareketlerinin ülkemize de sirayet etmesi ile teknoloji kategorisinde de yükselişin sürdüğünü gözlemliyoruz"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, nisan ayında yüzde 18,3 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre, ciro endeksi 2018 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,3 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Nisan 2018’de İstanbul’da bin 122 TL, Anadolu’da 816 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 938 TL oldu.

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- Metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde

Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. Metrekare verimliliğinde yaşanan artışların sebebinin, teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişiklikler, hipermarket kategorisinde ise yaklaşan ramazan ayının etkileri olarak gözlemlendi.

Geçen yılın nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliğinde yüzde 26,8, giyim kategorisi metrekare verimliliğinde yüzde 18,2, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliğinde yüzde 15,5, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliğinde yüzde 15,3 ve yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliğinde yüzde 11,8 artış yaşandı. Nisan 2018 verileri, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1’lik bir azalış yaşandığını ortaya koydu.

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- "Nisandaki artış perakendecinin yüzünü güldürdü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, nisan ayındaki artışın enflasyon üzerinde seyrederek perakendecinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“AVM Endeksi’ne göre, nisan ayında geçen yıla oranla gerçekleşen yüzde 18,3’lük yükselişin birden fazla sebebi var. Bunlardan birincisi şu anda içinde bulunduğumuz ramazan ayı. Toplumsal olarak daha da birleştiğimiz, milli birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, geleneklerimizi büyük bir özveri ile yaşatmaya devam ettiğimiz, hazırlıklarına bir ay öncesinden başlanan, AVM’lerin etkinlikleri ile perakende markalarımızın ise kampanyaları ile destek olduğu bir dönem... Ramazan ayına henüz girmeden AVM’lerde yaşanan hareketliliği endeksimizden ve hipermarket kategorisinin yüzde 26,8’lik yükselişinden de gözlemlemek mümkün. Diğer yandan ekonomide yaşanan global döviz hareketlerinin ülkemize de sirayet etmesi ile teknoloji kategorisinde de yükselişin sürdüğünü gözlemliyoruz.”

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AVM Ciro endeksi nisan ayı

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