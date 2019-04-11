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AVM Ciro Endeksi şubatta yüzde 18,1 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

AVM ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 248 puana yükseldi - AYD Başkanı Hulusi Belgü: - "Yüzde 18,1 artış gösteren endeks sonuçlarının, yüzde 19,7 olan şubat ayı enflasyon rakamına yakın olması umut verici"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 248 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, şubatta AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak, 248 puana yükseldi. Söz konusu oran, yüzde 19,7 olarak açıklanan enflasyon rakamının altında kaldı. Endeks, Ocak 2019'a göre ise yüzde 7,1 azaldı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar, Şubat 2019'da İstanbul'da bin 147 TL olurken, Anadolu'da ise 814 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2019'da 947 TL olarak hesaplandı.

Şubatta, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış "yiyecek-içecek" ve "giyim" kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 23,8 oranında artarken, "giyim" kategorisi ciroları ise yüzde 23,4'lük yükseliş gösterdi.

AVM'lerdeki metrekare verimliliği, hipermarket kategorisinde yüzde 20,5, diğer alanlar kategorisinde yüzde 14,5, ayakkabı kategorisinde yüzde 13,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 9,6 arttı.

Şubatta ziyaret sayısı endeksinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, 2019 Ocak'a göre yüzde 13,3 azalış görüldü.

- "Veriler umut verici"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan AYD Başkanı Hulusi Belgü, şubat ayı endeks sonuçlarında bir süredir yaşanan duraklamanın devam ettiğini gördüklerini belirterek, "Yüzde 18,1 artış gösteren endeks sonuçlarının, yüzde 19,7 olan şubat ayı enflasyon rakamına yakın olması umut verici." ifadesini kullandı.

Sonuçlarda yerel seçimlerin etkisinin olduğunun söylenebileceğini aktaran Belgü, "Bu dönemde ziyaret sayılarında az da olsa düşüşler fark ediliyor. Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla tüketicinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı ve artık uzun bir süre seçim olmayıp ekonomimize odaklanmanın gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Kategoriler bazındaki en yüksek artışın yiyecek- içecek ve giyimde olması özellikle giyimde sezon sonu indirim kampanyalarının etkisi olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği AVM Ciro endeksi

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