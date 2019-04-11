AVM Ciro Endeksi şubatta yüzde 18,1 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 248 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre, şubatta AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak, 248 puana yükseldi. Söz konusu oran, yüzde 19,7 olarak açıklanan enflasyon rakamının altında kaldı. Endeks, Ocak 2019'a göre ise yüzde 7,1 azaldı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar, Şubat 2019'da İstanbul'da bin 147 TL olurken, Anadolu'da ise 814 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2019'da 947 TL olarak hesaplandı.

Şubatta, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış "yiyecek-içecek" ve "giyim" kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 23,8 oranında artarken, "giyim" kategorisi ciroları ise yüzde 23,4'lük yükseliş gösterdi.