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AVM ciro endeksi temmuzda yüzde 22,4 yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Endeks, 2018 Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı - AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Temmuz 2018'de İstanbul’da 1196 lira, Anadolu'da 937 lira, Türkiye genelinde ise 1041 lira oldu - AYD Başkanı Hulusi Belgü : - "Ciro endeksi sene başından bu yana her ay enflasyon oranının üzerinde, istikrarlı bir şekilde yükseldi"

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi'nin temmuz ayı sonuçları açıklandı. AYD'den yapılan açıklamaya göre, her ay düzenli olarak yayınlanan ciro endeksi, 2018 Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Temmuz 2018'de İstanbul’da 1196, Anadolu'da 937 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Temmuz 2018'de 1041 lira oldu.

Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 44'lük artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,4, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,0, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,8, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,2 yükseldi.

Temmuz 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1 arttı.

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- "Ciro endeksi sene başından bu yana enflasyon oranının üzerinde yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü ciro endeksinin sene başından bu yana her ay enflasyon oranının üzerinde, istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirtti.

Belgü, "Endeks rakamlarını incelediğimizde, ocak ayından bu yana AVM'lerdeki perakende ciro endeks oranlarının enflasyon oranlarından yüksek olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında da yine bu durum değişmedi ve perakende ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı. Enflasyon oranı ise yüzde 15,85 olarak seyretti." ifadelerini kullandı.

Belgü, "Örneğin, ocak ayı verilerine baktığımızda ocak ayında enflasyon oranı yüzde 10,35 iken ciro artış oranının yüzde 22,6 olduğunu görüyoruz. Ciro artış oranı ile enflasyon oranının en yakın olduğu mayıs ayında dahi enflasyon yüzde 12,15 iken ciro artış oranı yüzde 13,9'la yine enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti. Bu anlamda perakende markalarımıza göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın başından beri döviz kurlarındaki dalgalanmalara da değinen Belgü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dövizde yaşanan bu gelişmeler hem döviz kredisi kullanan yatırımcımızı hem de girdi maliyetleri ağırlıklı olarak döviz olan perakendecimizi elbetteki etkiliyor. Bu çerçevede, perakendenin genel maliyet artışlarının kira oranının daha üstünde olduğunu gözlemliyoruz. Bu süreci olabilecek en hasarsız şekilde atlatabilmek için de ilgili bakanlıklarımız, sanayicimiz, yatırımcılarımız ve halkımız büyük çaba sarf ediyor. Temmuz ayında bir yıllık döviz artışına baktığımızda da geçtiğimiz yıla oranla doların yüzde 35,5, avronun yüzde 34,5'lik artış kaydettiğini görüyoruz. Her ne kadar cirolarda enflasyonun üzerinde yüzde 22'lik artış gerçekleşse de yaşanan sıkıntılar karşısında AVM yatırımcıları olarak ihtiyacı olan perakendecilerimize kur sabitleyerek veya indirim yaparak destek olmaya gayret ediyoruz."

Belgü, AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi Temmuz 2018 sonuçlarında, seçimlerin sonlanması ile birlikte sağlanan istikrarın yansımalarını gözlemleyebildiklerini belirtti.

Belgü, "Ağustos ayında da Kurban Bayramı'nın da etkisi ile ciroların enflasyonun üzerinde yükselme trendinde olacağını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde, bu dönemde de AVM'ler yükselen kurlar sebebi ile sıkıntı yaşayan perakendecisine desteğini artırarak devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)

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