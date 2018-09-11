AVM ciro endeksi temmuzda yüzde 22,4 yükseldi

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki Perakende Ciro Endeksi'nin temmuz ayı sonuçları açıklandı. AYD'den yapılan açıklamaya göre, her ay düzenli olarak yayınlanan ciro endeksi, 2018 Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana yükseldi. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Temmuz 2018'de İstanbul’da 1196, Anadolu'da 937 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Temmuz 2018'de 1041 lira oldu. Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 44'lük artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,4, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,0, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,8, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 19,1 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,2 yükseldi.

Temmuz 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1 arttı. \ - "Ciro endeksi sene başından bu yana enflasyon oranının üzerinde yükseldi" Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü ciro endeksinin sene başından bu yana her ay enflasyon oranının üzerinde, istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirtti. Belgü, "Endeks rakamlarını incelediğimizde, ocak ayından bu yana AVM'lerdeki perakende ciro endeks oranlarının enflasyon oranlarından yüksek olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında da yine bu durum değişmedi ve perakende ciro endeksi 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı. Enflasyon oranı ise yüzde 15,85 olarak seyretti." ifadelerini kullandı. Belgü, "Örneğin, ocak ayı verilerine baktığımızda ocak ayında enflasyon oranı yüzde 10,35 iken ciro artış oranının yüzde 22,6 olduğunu görüyoruz. Ciro artış oranı ile enflasyon oranının en yakın olduğu mayıs ayında dahi enflasyon yüzde 12,15 iken ciro artış oranı yüzde 13,9'la yine enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti. Bu anlamda perakende markalarımıza göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.