AVM kiracıları döviz kararından memnun

Döviz endeksli sözleşmelerin Türk lirasına dönüştürülmesinde makul bir fiyatlamanın önem taşıdığına işaret eden Çelikbaş, "Uzun yıllardır AVM'de çalışıyoruz. Alınan kararın bundan sonraki aşamada müşteriye de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hem AVM hem kiracı hem de müşteri açısından iyi olacak. Ülke ekonomisinde dövizin baskı unsuru olmaktan çıkmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, menkul ve gayrimenkul alım satımı ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmayacak ve mevcut sözleşmeler 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Menkul ve gayrimenkul alım satımı ile kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, AVM kiracılarını memnun etti.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Cemhan Pehlivanlı da kararın, işletmelerin gelecek planlarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Pehlivanlı, "AVM kiralarının genel olarak yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu karar önümüzü görmek için avantaj sağlayacak." diye konuştu.

- "Milli ekonomi adına doğru karar"

Kozmetik sektöründe işletme sahibi Çağrı Doğru ise milli ekonomi adına doğru bir karar alındığını, bunun Türk lirasına değer kazandırmak için olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Doğru, şunları kaydetti:

"Bizim birçok AVM'de mağazamız var. Dövizdeki yükselişi fırsata çeviren AVM'ler oldu. Güncel kur üzerinden kiralamalar yapıldı, bu nedenle çok ciddi mağduriyetler oluştu. Kiralarda Türk lirasına dönülmesiyle herkes adına çok olumlu gelişmeler yaşanacak."

